Yılmaz: Kaskoda ürün çeşitlerini artırdık

FAALİYETLERİNDE kârlılık ve sürdürülebilirliği merkezine koyan Koru Sigorta
, yöneldiği branşlardaki kârlılığını ve üretimini artırmaya devam ediyor. "2021 yılında odaklandığımız ürünlerin başında kasko ürünleri gelmektedir" diyen Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Teknik ve Hasar Genel Müdür Yardımcısı Kasım
Yılmaz, "Kasko üretimine 2021 yılında odaklanmamızın arkasında piyasayı iyi takip edip doğru zamanda doğru hamleyi yapan bir yönetim anlayışı yatmaktadır" açıklamasında bulundu. Araç üretiminde baş gösteren üretim sıkıntısının ikinci el araçlara olan talebi artırması ve birinci el
piyasasındaki kur bağlantılı fiyat yükselişlerinin, araçların bedellerini artırdığını hatırlatan Yılmaz, artan araç bedelleri nedeniyle yerine koyma maliyeti yükseldiğinden kaskoya olan ihtiyacın artacağını geçtiğimiz yılın sonunda öngördüklerini; buna göre ürün çeşidini artırarak tarife alt yapılarını yenilediklerini ifade etti. "Sigortalıların ihtiyaç analizlerini yaparak tüm servislerde, anlaşmalı servislerde ve anlaşmalı özel servislerde geçerli poliçe seçeneklerini acentelerimize sunduk. Ayrıca araç tiplerine göre motosiklet
, servis
minibüsleri, çekiciler ve pert olmuş araçlar için özel poliçeler oluşturduk" şeklinde konuşan Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: "Araçları sigortalarken sadece sigortalının özelliklerine bakmayıp, araçların analizlerini de ön planda tutuyoruz. Özellikle pert olmuş araçların onarıldıktan sonra ihtiyaç duyulan kasko ürününde farkındalığı artırmak amacıyla anlaşmalı olduğumuz ekspertiz firmasından rapor alınmasını şart koşuyoruz."