Yılmaz: Sermaye piyasalarında yapısal bir soruna işaret etmiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, fon krizinin sermaye piyasalarında yapısal bir soruna işaret etmediğini söyledi. Yılmaz, sorunun geçici ve kısıtlı bir alanda ortaya çıktığını belirterek kurumların koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti. TÜRKONFED tarafından Elazığ
'da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan Yılmaz, "Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok" dedi. Sermaye piyasalarının yapısının da sağlıklı olduğunu vurgulayan Yılmaz, finans piyasalarının daha iyi bir noktada olduğunu belirtti. "Sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız" diyen Yılmaz, ilgili kurumların sorunun çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Yılmaz, "İnşallah bu sorunu atlattığımız zaman güçlü bir şekilde sermaye piyasalarımız yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı. Yılmaz, sorunun aşılmasının ardından sermaye piyasalarının daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.