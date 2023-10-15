Yoncalı 2024’te su tutmaya başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yoncalı Barajı'nda Türk mühendislerinin en son teknolojiyi kullandığını söyledi. Bakan Yumaklı, barajın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmediğini belirterek alanda kullanılan teknolojinin yapıyı depremlerden koruduğunu vurguladı. Malatya Arguvan ilçesinde yapımı süren Yoncalı Barajı'nın inşaat alanında inceleme yapan Bakan İbrahim Yumaklı, barajdaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. 2024 yılı içinde barajın su tutmaya başlayacağı bilgisini veren Yumaklı, şöyle konuştu: "Deprem esnasında herhangi bir hasar görmedi, yapım teknolojisi itibarıyla bu barajın başka bir özelliği de yaklaşık 9 kilometrenin üzerinde bir tünelle 175 bin dekarlık bir alanın sulanmasıyla alakalı. Halihazırda devam eden bir inşaat süreci var. Yüzde 75'i tamamlandı. Kalan kısım da 4.5-5 aya bitecek. Sonra sulama kanallarının yapımıyla ilgili sürece geçilecek."