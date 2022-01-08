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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Yosunlardan jet yakıtı üretecek

Yosunlardan jet yakıtı üretecek

Yosun biyokütlesinden jet yakıtı üretecek, Avrupa’nın ilk tesisi açıldı. Yeşil enerji yatırımlarını merkeze aldıklarını söyleyen Bakan Dönmez, “Biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megavatı aştı” dedi

Enerji çeşitliliğine yönelik yatırımlarına hız veren Türkiye, Avrupa'nın ilk biyorafinerisini hizmete aldı. Alg (yosun) biyokütlesinden jet yakıtı elde etmek için tasarlanan, Türkiye'nin lokomotif sektörlerine yönelik yenilikçi, çevre dostu, yüksek katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi üzerine odaklanan Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) kapsamında hayata geçirilen Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisinin açılışı yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilyos'taki Sarıtepe Yerleşkesi'nde yapılan açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Naci İnci katıldı. Törende konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin biyokütle kurulu gücünün 2021 sonu itibarıyla 2 bin megavatı aştığını ve biyokütle santrallerinin toplam elektrik üretiminde yüzde 2.3 pay aldığını bildirdi. Bakan Mustafa Varank ise Türkiye'nin temel ihtiyacı olan ya da cari açık verdiği birçok kritik ürünün açılan biyorafineri tesisinde üretileceğini belirterek, enerjide dışa bağımlılığın ve karbon salımının azaltılacağını söyledi.



KURULU GÜÇ 71 KAT ARTTI
İklim değişikliğiyle mücadelede en büyük sorumluluğun enerji sektöründe olduğunu kaydeden Dönmez, "Biyokütle kurulu gücümüz 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin megavatı aştı. Türkiye'de atıkların teorik enerji eşdeğeri, yıllık 34 milyon ton petrol. Ekonomik enerji eşdeğeri kârlılığı ise yaklaşık yıllık 4 milyon ton eşdeğer petrol. Bunun parasal karşılığı ise yaklaşık 1.5 milyar dolar" dedi.
Bakan Varank ise şunları kaydetti: "Enerjiden tarıma, sağlıktan gıdaya geniş bir ürün yelpazesinden bahsediyoruz. Ama bu ürünler hiçbir fosil kaynağa bağlı olmadan, tamamen yosun tabanlı doğal kaynaklardan ve yerli imkanlarla elde edilecek. THY, burada üretilen biyoyakıtı kullanarak bu yıl içerisinde, ilk uçuşu gerçekleştirmek istiyoruz. Proje tamamlandığında bir yandan enerjide dışa bağımlılığımızı azaltırken karbon salımını minimuma indireceğiz."

YEŞİL ENERJİYİ MERKEZE ALDIK
Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada yeşil enerjiyi merkeze aldıklarını dile getiren Dönmez, biyokütle enerjisinin de son yıllarda ivme kazanan bir alan olduğunu kaydetti. Dönmez, Türkiye'nin biyokütle kapasitesinin 2002'de 28 megavat olduğunu anımsatarak, "2021'de biyokütle santrallerimiz 7 bin 600 gigavatsaat elektrik üretti. Bu toplam üretimimizin yüzde 2.3'üne karşılık geliyor" bilgisini paylaştı. Dönmez, biyokütle yatırımlarının artması için yatırımcılara yol haritası niteliğinde olan Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası'nı yayımladıklarını söyledi.

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Yosunlardan jet yakıtı üretecek
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