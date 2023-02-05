Yüksek hızlı trene talep 2022’de yüzde 114 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren (YHT) ile seyahat edenlerin sayısının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 114 artarak 9 milyon 363 bini aştığını bildirdi. Karaismailoğlu, Türkiye'de ilk yüksek hızlı tren seferinin 2009'da yapıldığını anımsatarak, bu trenlerde yolcu sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.Karaismailoğlu, "Günde ortalama 30 bin yolcunun kullandığı YHT'lerde, 28 Ekim'de günlük 35 bin 792 yolcu sayısı ile rekor kırdık. Ana hatlarda seyahat eden yolcu sayısı da yüzde 327 artışla 4 milyon 326 bine yükseldi" dedi. Karaismailoğlu, demir yolu ulaşımını tercih edenlerin sayısının 2022'de yüzde 67.7 artışla 321 milyon 285 bine ulaştığını bildirdi.