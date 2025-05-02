Yüksek teknoloji için dörtlü koalisyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulacak dört işbirliği ağı ile öncelikli ve kilit teknoloji alanlarında ortak araştırmalar yürütülecek. Kamu, sanayi ve akademi bir araya gelerek Tıpta HEYSEM, mühendislikte CEZERİ, yapay zekada ARF, uzay bilimlerinde BİRUNİ ağlarını oluşturacak. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde yer alan yüksek teknolojide ve kritik alanlarda yerli üretim kapasitesini artırmak ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacına yönelik 27 strateji belirlendi. 2030'a kadar savunma sanayiinden otomotiv sektörüne, tarım ve gıda güvenliğinden yerli uzay ve uydu teknolojilerine kadar her alanda dışa bağımlılık ortadan kaldırılacak.