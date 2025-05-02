Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yüksek teknoloji için dörtlü koalisyon
Giriş Tarihi: 2.5.2025

Yüksek teknoloji için dörtlü koalisyon

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Yüksek teknoloji için dörtlü koalisyon
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulacak dört işbirliği ağı ile öncelikli ve kilit teknoloji alanlarında ortak araştırmalar yürütülecek. Kamu, sanayi ve akademi bir araya gelerek Tıpta HEYSEM, mühendislikte CEZERİ, yapay zekada ARF, uzay bilimlerinde BİRUNİ ağlarını oluşturacak. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde yer alan yüksek teknolojide ve kritik alanlarda yerli üretim kapasitesini artırmak ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacına yönelik 27 strateji belirlendi. 2030'a kadar savunma sanayiinden otomotiv sektörüne, tarım ve gıda güvenliğinden yerli uzay ve uydu teknolojilerine kadar her alanda dışa bağımlılık ortadan kaldırılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksek teknoloji için dörtlü koalisyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz