Yüksek turizm geliri cari açığı düşürdü

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu veri Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu. Ağustosta hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 696 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 6 milyar 793 milyon dolar olarak kaydedildi.Ocak-ağustos arasındaki 8 aylık döneminde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 39 milyar 205 milyon dolar seviyesine ulaşırken, bunun 30 milyar 601 milyon doları seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerden elde edildi. Merkez Bankası açıklamasında, "Ağustos ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 911 milyon doları olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 696 milyon ABD dolarına ulaştı. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 6 milyar 793 milyon doları oldu" ifadelerine yer verildi.ASR Federal Almanya Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Anke Budde, Almanya'dan Türkiye'ye ciddi seyahat talebi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin turizm açısından Almanya'da lider bir ülke olacağına inanıyorum" dedi. Budde, özellikle Batı Avrupa'daki tüm yeni turizm eğilimlerine Türkiye'nin çok iyi ayak uydurduğunu söyleyerek, Türkiye'nin Avrupa'da çok ciddi turizm altyapısı olduğunu anlattı. Budde, ilgi gören Türk turizmi seçenekleri arasında sağlık turizmi, zindelik turizmi, spor turizmi, aile turizmi, sanat turizmi ve kültür turizminin bulunduğunu kaydetti. Türkiye'de turizm açısından ticari etkinlikler, toplantılar ve kongrelerin dışında çok ciddi ürünlerin geliştirildiğine işaret eden Budde, "Türkiye'de özellikle kış aylarında 65 yaş üstü Avrupalılar için, turizm acenteleri tarafından çok özel programlar, seyahat paketleri geliştiriliyor. Yani Türkiye neredeyse bütün trendlerin ortasında var" dedi.