Yüksek yenileme hızlı oyun laptopu hangisi? 165 Hz ekranlı Casper Excalibur G870

Full HD panelin teknik özellikleri

Casper Excalibur G870, 15,6 inç FHD IPS ekranla sunulur. Panelin 250 nit parlaklığı, yansıma önleyici yüzeyi ve 178° görüş açısı ürün sayfasında açıklanır. Oyuncu bu özellikleri bilgisayarı kullandığı odanın ışığı ve ekranı yerleştirdiği konumla birlikte inceler. Böylece panelin görüntü ayrıntısı kadar günlük ortamda nasıl kullanılacağı da seçimde yer alır.

Örneğin aynı masada her akşam çevrim içi karşılaşmalara katılan bir oyuncu, önceliğini ekran ve grafik birimi arasındaki uyuma verir. Oyunu arkadaşlarının evinde de oynayan biri ise aynı paneli farklı ışık koşullarında kullanacaktır. Bu iki senaryo, teknik tabloda yan yana duran özelliklerin kullanıcı açısından farklı ağırlık kazandığını gösterir.

Oyuncunun kendi ortamını tarif etmesi, hangi özelliği önce değerlendireceğini belirginleştirir. Aynı panelde oyun menüleri, sohbet pencereleri ve masaüstü uygulamaları da görüntülenir. Oyuncu, bilgisayarı yalnızca karşılaşma sırasında kullandığı ekranla sınırlamadan günlük pencerelerini de düşünür. Ders veya iş uygulamalarında metin okuma alanı, oyunlarda ise sahnenin sunumu öne çıkar. FHD çözünürlüğü esas alan bir seçim, tüm bu görevleri aynı ekran düzeninde toplamaya dayanır.

Grafik seçenekleri ve oyun listesi

Modelin güncel teknik tablosunda GeForce RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 seçenekleri yer alır. İşlemci tarafında Intel Core 7 240H, Core 7 230H ve Core i7-13620H seçenekleri listelenir. Bunlar satın alınan yapılandırmanın bileşenleridir. Dolayısıyla oyuncu için anlamlı soru, yalnızca hangi serinin seçileceği değil, hangi işlemci ve ekran kartı birleşiminin kendi oyun listesine ayrılacağıdır.

Oyunların önerilen donanım bilgilerini yan yana koymak, işlemciyle ekran kartının hangi işe ayrılacağını gösterir. Kullanıcı çevrim içi karşılaşmada hangi görüntü ayarlarını kullanacağını belirlediğinde karşılaştırmayı aynı çözünürlükte yapar. Kayıt yazılımı veya sesli iletişim programı açık tutuluyorsa bu uygulamalar da sistemin ihtiyaç listesine eklenir. RAM miktarı bu oturumdaki programların toplamına göre seçilir.

Oyun odaklı bağımsız performans testi

Intertek'in yayımlanan ölçümleri, incelenen Casper Excalibur G870'in sistem ve oyun performansını sayısal olarak kaydeder. Gaming satırındaki puan, tabloda verilen sınırla birlikte değerlendirilir. Sonuçlar test edilen cihaz ve açıklanan laboratuvar koşullarına aittir. Oyuncu bu kaydı okurken satın alacağı paketin ekran kartı, işlemci ve bellek bilgisini ayrıca ürün seçimi üzerinden doğrular.

Gaming sonucu puanla ifade edilir. Oyuncu belirli bir oyun için performans değerlendirmesi yaptığında ise o yapımın çözünürlük ve kalite ayarlarını esas alır. Bu iki bilgi kendi ölçüm türü içinde okunur. Ürün ailesinde birden fazla grafik donanımı bulunduğundan, sipariş ekranında seçilen kartın tam adını görmek karşılaştırmanın somut parçasıdır.

Takım oyununda ağ ve çevre birimleri

Casper Excalibur G870'te RJ45 Ethernet girişi bulunur. Kablolu bağlantı tercih eden oyuncu bu portu oyun masasındaki ağ hattına ayırır. Üç USB Type-A girişi de fare ve uyumlu çevre birimleri için bağlantı sağlar. Donanım karşılaştırmasına bu girişleri eklemek, ekran ve grafik kartının yanında kullanılan ekipmanların bilgisayara nasıl bağlanacağını gösterir.

Panelin 3 ms tepki süresi, ürün sayfasında doğrulanan diğer ekran bilgisidir. Oyuncu bu özelliği hızlı görüntü geçişleriyle birlikte inceler. Kablolu ağ tercihi ise ayrı bir bağlantı konusudur. Ekranla ağın görevlerini kendi alanlarında değerlendirmek, satın alma sırasında hangi özelliğin hangi kullanım ihtiyacına karşılık geldiğini açıkça gösterir.

Modelin teknik tablosunda DDR5 bellek ve M.2 NVMe PCIe 4.0 depolama seçenekleri bulunur. Oyuncu bellek tercihini oyunla birlikte çalışan programlara ayırır. Depolama hesabında sürekli oynanan yapımların kurulum alanlarıyla ek içerikler toplanır. İki bileşenin sipariş satırlarını ayrı okumak, çalışma alanına ve arşive ayrılan kapasiteyi gösterir.

Kapasite tercihi ve farklı ekran hedefleri

Kurulu oyunların toplam boyutu SSD kapasitesine yön verir. Oyunla açık kalan iletişim yazılımları ve tarayıcı ise sistem belleği planına eklenir. Casper Excalibur G870'in RAM ve depolama seçenekleri bu iki ihtiyaca göre belirlenir. QHD panelde daha yüksek yenilemeye yönelen oyuncu için Casper Excalibur G920, aynı ailede ekran odağı değişen bir alternatif oluşturur.

Depolama için sürekli oynanan yapımların kurulum alanları toplanır; ek paketler ve kişisel dosyalar bu hesaba katılır. Sistem belleğinde ise oyunun yanında açık kalan uygulamaların gereksinimleri incelenir. Bu hesaplar, bilgisayarı satın almadan önce kullanılacak kapasitenin gerekçesini oluşturur. Kullanıcı daha sonra ürünün özelleştirme alanında seçtiği miktarların sipariş özetine geçtiğini kontrol eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Hızlı yenilenen ekran için hangi donanım birlikte seçilir?

Casper Excalibur G870'in paneli seçilirken işlemci ve RTX donanımı aynı oyun hedefiyle incelenir. Oyuncu önce düzenli açtığı yapımları ve sevdiği görüntü ayarlarını belirler. Ardından bu oyunların önerilen donanımını seçili paketle karşılaştırır. RAM ve SSD de açık uygulamalarla kurulu oyunların toplamına göre planlanarak sistemin kullanım listesine eklenir.

Full HD karşılaşmalar için paketler nasıl karşılaştırılır?

Full HD odaklı seçimde önce oynanan oyunlar ve tercih edilen grafik ayarları belirlenir. Ardından bu hedefe uygun işlemci ve ekran kartı birleşimi incelenir. Casper Excalibur G870'in Full HD IPS paneli böyle bir oyun düzeninin ekran tarafını oluşturur. RAM ve depolama tercihi de aynı yapılandırmanın tamamlayıcı parçalarıdır.

Oyun oynanan odanın ışığı ekran seçiminde nasıl yer alır?

Panel parlaklığı, ekranın kullanıldığı ortamla birlikte değerlendirilir. Ürünün parlaklık bilgisi teknik tabloda yer alır; yansıma önleyici yüzey de ekranın özellikleri arasındadır. Oyuncu sabit bir masada mı yoksa farklı odalarda mı oynadığını düşündüğünde bu bilgilerin kendisi için karşılığı daha açık hale gelir. Böylece ekran seçimi yalnızca yenileme hızına indirgenmez.

Intertek'in Gaming kaydı neyi gösterir?

Intertek'in Gaming satırı, test edilen Casper Excalibur G870 için oyun odaklı bir performans puanı ve karşılaştırıldığı sınırı verir. Kullanıcı bu bilgiyi laboratuvar kaydındaki bir sonuç olarak okur. Satın aldığı paketin işlemci ve ekran kartını da ürün özetinden inceler. Böylece ölçüm kaydıyla siparişte seçilen donanım ayrı bilgiler olarak açıkça görülür.

QHD ve daha yüksek yenileme için hangi model incelenir?

Casper Excalibur G920, QHD panelde 300 Hz yenileme tercih eden kullanıcıya yönelir. Oyuncu bu ekran hedefini grafik donanımı ve seçtiği görüntü ayarlarıyla birlikte değerlendirir. FHD düzeni sürdüren kişi ise Casper Excalibur G870'in panelini kendi oyun listesiyle karşılaştırır. İki model arasında ekran tercihi, sevilen oyunların görsel ihtiyaçları üzerinden yapılır.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör