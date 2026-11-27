Casper Excalibur G915 ise premium alüminyum gövdesinde 165 Hz Full HD veya QHD ekran seçeneği sunar. Casper Ar-Ge testinde (şirket içi) G915, Cyberpunk 2077'de 1080p Ultra ayarında 97 FPS verdi. G920'nin panel özellikleri görüntünün ekrana ne sıklıkta yansıtılabileceğini gösterirken G915'in oyun sonucu, belirli bir grafik ayarında üretilen kare hızını gösterir. Oynanan oyun ve hedef görüntü ayarı, iki modelin kullanım amacını belirler. Sonuçlar test edilen konfigürasyona aittir.

300 Hz panelin oyundaki karşılığı

Casper Excalibur G920 , 16 inç QHD panelinde 300 Hz yenileme ve 3 ms tepki süresini bir araya getirir. Yüksek yenileme hızı, GPU'nun ürettiği yeterli sayıda yeni kare varsa, hızlı kamera dönüşlerinde ve hareketli hedefleri takip ederken görüntünün daha sık güncellenmesini sağlar.

Panel yüksek yenileme hızına sahip olduğunda grafik birimi aynı anda görüntü üretir. Çok ayrıntılı bir sahne, grafik biriminin kare üretiminde daha fazla iş yapmasına neden olur. Rekabetçi oyunlarda oyuncu çoğu zaman görüntü kalitesinin bir bölümünü azaltarak daha yüksek kare akışını hedefler. Ekran seçimi, bu kişisel ayar tercihinin yeterli kare üretimiyle birlikte değerlendirilmesidir.

Çözünürlük ve akıcılık birlikte seçilir

G920, yüksek yenileme kapasitesini QHD çözünürlükle bir araya getirir. QHD çözünürlük, görüntünün ayrıntısını karşılaştıran kullanıcı için anlamlıdır. Bir oyunda ayrıntılar ve hareket birlikte önemliyse çözünürlüğün grafik birimine getirdiği yük de hesaba katılır. Bu durumda oyun motorunun desteklediği ayar seçenekleri kullanıcının görüntü kalitesiyle akıcılık arasındaki tercihine yön verir.

Casper Excalibur G915 , 165 Hz panel seçenekleriyle oyun türü ve görüntü ayrıntısı arasında seçim yapmaya olanak verir. Premium alüminyum gövdeli modelde Full HD, akıcılığa ağırlık veren kullanıcıya, QHD ise daha ayrıntılı görüntü isteyen oyuncuya hitap eder.

Panel verileriyle iki oyun düzeni

Ekran özelliği Casper Excalibur G920 Casper Excalibur G915 Panel ölçüsü 16 inç 16 inç Yenileme hızı 300 Hz 165 Hz Çözünürlük QHD Full HD veya QHD Öne çıkan veri 3 ms panel tepki süresi Cyberpunk 2077'de 1080p Ultra: 97 FPS (şirket içi)

Satın almadan önce oyun türlerini ayrı inceleme

Hızlı yön değiştirilen takım oyunlarında kullanıcının ekranda aradığı şey, hedef takibi ve akıcı hareket hissidir. Geniş manzaralı oyunlarda ise daha yüksek çözünürlük ve detay ayarı önem kazanır. Aynı kişi gün içinde iki türü de oynuyorsa cihazı her oyun için aynı ayara zorlamak yerine en çok zaman harcadığı oyunlara bakar. G920'nin ekran özelliği cihazın panel kapasitesini belirler.

Oyun ekranında yenileme hızı dışında parlaklık da ölçülür. G920'nin ürün açıklaması 500 nit parlaklık değerini verir. Bu değer panelin ışık düzeyini anlatırken yenileme hızı hareketi temsil eder. Fiziksel masa ışığı ile oyun akıcılığı farklı deneyimlerdir. Görüntü alanı, yenileme ve parlaklık verilerini ayrı tuttuğunuzda ekrana ilişkin her özelliği doğru kullanım sorusuna bağlarsınız.

Hangi ayar gerçekten kullanacağınız akıcılığı verir?

Önce cihazın kendi panelinde oynadığınız oyunları düşünün. Rakip takibinin yoğun olduğu bir oyunda, yüksek kare üretimi için hangi görüntü ayrıntılarından vazgeçeceğiniz önemlidir. 300 Hz panel, bu tercihi yüksek yenileme kapasitesiyle destekler. G915'in 165 Hz örneği, 16:10 panel ve çözünürlük seçeneğini farklı bir dengede sunar.

Masaya yerleşim için panelin fiziksel boyutunu da hesaba katın. İki modelde de 16 inç sınıfı görüntü yüzeyi bulunur. Seçimdeki farkı belirleyen daha çok ekranın yenileme kapasitesi ve hangi çözünürlük konfigürasyonunun tercih edildiğidir.

İlk bakışta iki ekran modunun farkını anlamak için aynı tür oyunda neyin takip edildiğine bakın. Uzun süre küçük bir hedefi hareket halinde izleyen oyuncu, görüntü akışındaki değişimlere daha fazla önem verir. Hareketsiz bir sahnede uzaktaki ayrıntıyı görmek isteyen kullanıcı ise görüntü çözünürlüğünü öne alır. Panelde yenileme hızının yüksek olması her iki ihtiyacın da otomatik olarak aynı anda karşılandığını göstermez. Ürün sayfasındaki ekran verisinin, oyunun gerçekten oluşturduğu kare ve seçilen çözünürlükle eşleştirilmesi gerekir.

Paneli yalnızca bir oyuna göre değerlendirmeyen kullanıcı, sık oynadığı iki türü ayrı düşünür. Birinci türde hızlı hareketin net takibi, diğer türde geniş sahnedeki ayrıntı öncelikli olabilir. Oyunların kendi görüntü seçenekleri, cihazın sunduğu yüksek yenileme kapasitesinin hangi koşullarda kullanılacağını belirler. Bu gözlem bilgisayar seçimini de sadeleştirir. En çok kullanılan oyuna göre akıcılık hedefi belirlenir, daha sonra ikinci oyun türünde çözünürlük ve görüntü ayarı değerlendirilir. Panellerin sayısal farkı, ancak oynanan oyunlarda bu iki hedef ayrı ayrı düşünülünce gün içinde hissedilen bir seçim farkına dönüşür.

Sonuç

Yüksek yenileme hızına öncelik veren kullanıcı için Casper Excalibur G920'nin 300 Hz QHD paneli, Casper ürün ailesinde doğrudan bir karşılık sunar. Casper Excalibur G915'in 165 Hz ekranı ise çözünürlük seçeneği arayan oyunculara hitap eder. Kararda panel verisi, oynanacak oyunların grafik ayarları ve hedeflenen kare akışıyla birlikte okunur.

Sıkça Sorulan Sorular

Yenileme hızı hangi hareketlerde daha görünür olur?

Hızlı kamera dönüşleri, hareket eden bir hedefi takip etme ve kısa aralıklarla ekran yönünü değiştirme yüksek yenileme kapasitesinin değerlendirildiği senaryolardır. 300 Hz panel bu görüntü türü için incelenir. Oyunun grafik biriminde ne kadar kare ürettiği, ekrandaki hareketin hangi akıcılıkta görüneceğine ayrıca etki eder.

QHD ekran rekabetçi oyunlarda nasıl değerlendirilir?

G920'de QHD çözünürlük ile 300 Hz yenileme kapasitesi aynı panelde yer alır. Kullanıcı bir yandan hedefi ve ortamı ne kadar ayrıntılı görmeyi istediğini, diğer yandan görüntü akışını kaç karede hedeflediğini belirler. Rekabetçi ayarlarda çözünürlükle birlikte gölge ve ayrıntı tercihleri de ekran kartının çalışma yükünü şekillendirir.

165 Hz panel hangi oyuncu profiline hitap eder?

G915'in 165 Hz seçeneği, aynı laptopta hareket akıcılığıyla farklı çözünürlük seçeneklerini birlikte değerlendiren oyuncuya uygundur. Oynanan oyun türleri karışıksa cihazın hangi panelle satıldığı ve oyunların hedef kare akışı karşılaştırılır. Bu yöntem ekrana, sadece en büyük sayı üzerinden değil günlük kullanım tercihleri üzerinden bakmayı sağlar.

Parlaklık ile yenileme hızı görüntüyü nasıl etkiler?

Parlaklık, ekrandan gelen ışık düzeyiyle ilgilidir. Yenileme hızı ise panelin görüntüyü saniyede kaç kez güncelleyebildiğini belirtir. Aydınlık bir odada ekranın seçilebilirliği için parlaklık, hızlı kamera hareketi olan oyunlarda ise yeterli kare üretimiyle birlikte yenileme hızı öne çıkar. Bu iki özellik aynı panelde farklı ihtiyaçlara cevap verir.

300 Hz panel için hangi GPU verisi kontrol edilir?

Satıştaki örnekte kullanılan GPU'nun tam modeli ve grafik belleği okunur. Daha sonra sık oynanan oyunların bu kart ve seçilen çözünürlükteki ölçümleri incelenir. Böylece panelin yenileme kapasitesi ile cihazın kendi oyun ayarlarında üretebildiği kareler farklı teknik bilgiler olarak doğru yerde kullanılır.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör