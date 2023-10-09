Yükselen yeni kıta Afrika

Dünyanın gözü Afrika'da. ABD ve Çin başta olmak üzere tüm ülkelerin yer kapmaya çalıştığı bu bakir kıta, hem değerli madenleri hem de ekonomisindeki büyüme potansiyeli nedeniyle herkesin iştahını kabartıyor. ABD yıllardır bölgeye yatırım yaparken Çin de bölgedeki nüfuzunu son yıllarda iyiden iyiye yükseltti. Türkiye de 2000'li yıllardan itibaren ilk önemli adımlarını attığı Afrika açılımına, bugünlerde ekonomiden insani yardıma, savunma sanayisinden eğitime kadar birçok alanda yatırım yapıyor.Türkiye, bu alanda siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik ilişkilere ivme kazandırmak amacıyla ilk adımını 1998 yılındaki "Afrika'ya Açılım Eylem Planı" ile atmayı denedi. Bu adımı, hükümetin kararlı bir şekilde 2005'i "Afrika Yılı" ilan etmesi izledi. İlişkiler birçok alanda ivme kazanırken Türkiye, 2008'de düzenlenen Afrika Birliği (AfB) zirvesinde bu kıtanın stratejik ortağı ilan edilirken aynı yıl İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından, 2010'da da Afrika Stratejik Belgesi kabul edildi.Son 25 yılda, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki siyasi güven çok daha ileri seviyelere taşındı. 19 yıldan beri, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ikili ticaret hacmi 4 kat arttı. Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi 2003 yılında 5.3 milyar dolar iken şu an 32 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları 10 milyar doları, Türk müteahhitler tarafından Afrika'da yürütülen projelerin değeri de 85 milyar doları geçti. Türkiye'nin Afrika'ya ihracatındaki değişim küresel eğilim ile benzerlik gösteriyor. Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2021 yılı itibarıyla yeniden ivme kazanarak 21.2 milyar dolara, 2022'de ise 23.6 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin Afrika'dan ithalatı ise 2022 yılında 9.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.TicaretBakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) dördüncüsü, 12-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor. Forumda DEİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Komorlar Birliği Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Azali Assoumani'yi ağırlayacak. Dünyanın dört bir yanına yayılmış 152 İş Konseyi ile Türkiye'nin ülkeler arası yatırım ve ticaretini artırmak için üstlendiği ticari diplomasi faaliyetlerini sürdüren DEİK, gündemini Afrika'ya odakladı. Ana teması "Sınamalar ve Fırsatlar: Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları" olarak belirlenen forumda enerji, altyapı, tarım ve tarımsal sanayi, sağlık, turizm ve dijital pazarlama sektörleri önceliklendirildi. Türkiye ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) En büyük küresel serbest ticaret bölgesi olan Afrika'nın 1.3 milyar nüfuslu ve 3.4 trilyon dolarlık bir serbest ticaret pazarı oluşturması bekleniyor. AfCFTA'nin Afrika içi ticareti yüzde 50 artırması ve dünyaya 76 milyar dolar ek gelir sağlaması bekleniyor.Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'na Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Afrika Eximbank, Türk Eximbank, uluslararası ve bölgesel finans kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, DEİK Türkiye Afrika iş konseyleri başkanları ve karşı kanat kuruluş başkanları, Türkiye'deki ve Afrika'daki ilgili dernekler, meslek kuruluşları ve girişimciler, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye ve Afrika kıtasındaki medya kuruluşları başta olmak üzere, tüm Afrika ülkelerinden ve Türkiye'den 3 binden fazla iş insanının katılması bekleniyor.