Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu tarafından yumurta sektörüne yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. 26 üreticinin yumurta fiyatlarını birlikte belirledikleri ve yumurta satışı yaptıkları bölgeleri paylaştıkları tespit edilirken, firmalara rekabeti ihlalden toplam 98 milyon TL idari para cezası kesildi. Rekabet Kurulu, 2 Mayıs 2022'de, yumurta sektörüne yönelik iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmaların ilkinde toplam 34 yumurta üreticisine, ikincisinde ise 13 adet yumurta üreticisi birliğine ve ayrıca 12 yumurta üreticisine, yönelik olan söz konusu iddialar kapsamlı bir şekilde incelendi.