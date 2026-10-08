Yurt dışı biletleri 1000 TL’nin altına satışta! AJet yeni kampanyasını duyurdu

AJet, kış dönemine yönelik yurt dışı kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı biletler 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, toplam 116 bin koltuk için indirimli bilet fırsatı sağlanacak.

KAMPANYA 10 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Kampanya kapsamında biletler 8 Ekim saat 11.00'den 10 Ekim saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

İndirimli biletler, 2 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye varışlı uçuşlarda 11-27 Aralık, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık-10 Ocak 2027 tarihleri arasındaki seyahatler kampanya kapsamı dışında tutulacak.

TÜRKİYE VARIŞLI UÇUŞLARDA BİLET FİYATLARI

Türkiye çıkışlı biletlerin yanı sıra Türkiye varışlı seçili hatlarda da indirim uygulanacak. Bu hatlarda biletler 9, 19 ve 29 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla alınabilecek.

AJet, kampanya kapsamında Berlin'den Rotterdam'a, Viyana'dan Basel'e, Bişkek'ten Hurgada'ya uzanan farklı destinasyonlarda kış seyahatleri için indirimli bilet fırsatı sunuyor.

KABİN BAGAJI 9 DOLARDAN

Direkt uçuşlarda geçerli kampanya kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olarak uygulanacak.

İndirimli biletler yalnızca AJet'in internet sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör