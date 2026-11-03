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Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:41

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı ile 2027 yurt dışı çıkış harç ücreti değişiyor

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2027 yılı yeniden değerleme oranı %27,83 olarak kesinleşti. Yeni yılda vergi, ceza ve pasaport ücretleriyle birlikte yurt dışı çıkış harcı ücreti de değişiklik gösterecek. Peki 2027 yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? İşte 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olması beklenen yeni harç tutarı...

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Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı ile 2027 yurt dışı çıkış harç ücreti değişiyor
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Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2027 yılı yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon rakamlarının ardından netlik kazandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre belirlenen %27,83'lük bu oran doğrultusunda, yurt dışı seyahati planlayanların ödeyeceği yurt dışı çıkış harcı da yeniden hesaplandı.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı ile 2027 yurt dışı çıkış harç ücreti değişiyor

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı ile 2027 yurt dışı çıkış harç ücreti değişiyor

2027 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Mevcut dönemde 1.250 TL olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcı, yeni yılda yaklaşık yüzde 27,83'lük bir artışla 1.597,88 TL (yaklaşık 1.598 TL) seviyesine yükselecek.

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Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı ile 2027 yurt dışı çıkış harç ücreti değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevzuat çerçevesinde bu oranı yüzde 50'ye kadar artırma veya azaltma yetkisi bulunmakla birlikte, herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda yeni tarife 1 Ocak 2027 itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek.

Nihai ücretin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte rakam netleşecek.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı ile 2027 yurt dışı çıkış harç ücreti değişiyor

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkış yapan kişilerden tahsil edilen yasal bir mali yükümlülüktür.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı ile 2027 yurt dışı çıkış harç ücreti değişiyor

7 yaş altı çocuklar, yurt dışında oturma izni olanlar, KKTC'ye kimlikle gidenler, yabancı pasaport kullanan çifte vatandaşlar ve taşıma araçları mürettebatı harçtan muaftır. Yeşil veya gri pasaport sahipleri şahsi seyahatlerinde muaf değildir.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı ile 2027 yurt dışı çıkış harç ücreti değişiyor
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