Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı ile 2027 yurt dışı çıkış harç ücreti değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevzuat çerçevesinde bu oranı yüzde 50'ye kadar artırma veya azaltma yetkisi bulunmakla birlikte, herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda yeni tarife 1 Ocak 2027 itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek.

Nihai ücretin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte rakam netleşecek.