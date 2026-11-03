Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı ile 2027 yurt dışı çıkış harç ücreti değişiyor

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2027 yılı yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon rakamlarının ardından netlik kazandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre belirlenen %27,83'lük bu oran doğrultusunda, yurt dışı seyahati planlayanların ödeyeceği yurt dışı çıkış harcı da yeniden hesaplandı.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU!
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevzuat çerçevesinde bu oranı yüzde 50'ye kadar artırma veya azaltma yetkisi bulunmakla birlikte, herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda yeni tarife 1 Ocak 2027 itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek.
Nihai ücretin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte rakam netleşecek.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?
Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkış yapan kişilerden tahsil edilen yasal bir mali yükümlülüktür.
7 yaş altı çocuklar, yurt dışında oturma izni olanlar, KKTC'ye kimlikle gidenler, yabancı pasaport kullanan çifte vatandaşlar ve taşıma araçları mürettebatı harçtan muaftır. Yeşil veya gri pasaport sahipleri şahsi seyahatlerinde muaf değildir.