Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde 0,67 arttı

Verilere göre, eylülde YD-ÜFE aylık yüzde 0,67, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 40,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117,04 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 95,77 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 121,8, imalatta yüzde 116,95 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri göz önüne alındığında, ara malında yüzde 128,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 106,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 105,7, enerjide yüzde 211,54, sermaye malında yüzde 105,34 yükseliş gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,03, imalatta yüzde 0,64 artış hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri göz önüne alındığında, ara malında yüzde 0,66, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,27, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71, sermaye malında yüzde 0,35 artış kayıtlara geçerken enerjide yüzde 5,2 azalış belirlendi.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 80,82, giyim eşyası yüzde 81,66, deri ve ilgili ürünler yüzde 96,15 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 211,54, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 143,59, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 142,91 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında, YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,2, elektrikli teçhizat yüzde 1, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,2 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 4,37, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,12, gıda ürünleri yüzde 2,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2017 7,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22 -0,01 2018 0,39 1,70 2,24 4,00 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32 2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81 2020 2,39 0,77 3,48 5,46 1,47 0,95 1,64 7,46 3,08 4,62 2,02 -0,76 2021 -1,37 -2,46 7,45 7,14 4,69 3,93 0,34 -0,92 1,55 7,93 13,49 25,92 2022 3,25 2,35 7,29 2,61 6,51 9,18 0,66 2,64 0,67

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle: