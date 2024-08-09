Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yurt dışına çıkacaklar dikkat! O tarihe kadar ödeyebilirsiniz
Giriş Tarihi: 9.8.2024 14:53

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! O tarihe kadar ödeyebilirsiniz

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak 500 liralık yurt dışı çıkış harcının, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, bu tarihten önce yatırılmasına imkan sağladı.

AA
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! O tarihe kadar ödeyebilirsiniz

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! O tarihe kadar ödeyebilirsiniz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA