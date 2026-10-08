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Giriş Tarihi: 08.10.2026 15:50

Yurt dışında yerleşik kişilerden hisse ve tahvil satışı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında 189,9 milyon dolarlık hisse senedi, 484,7 milyon dolarlık DİBS ve 60 milyon dolarlık ÖST sattı. Aynı haftada yabancıların hisse senedi, DİBS ve ÖST stoklarında gerileme görüldü.

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Yurt dışında yerleşik kişilerden hisse ve tahvil satışı
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Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında Türkiye piyasalarında 189,9 milyon dolarlık hisse senedi, 484,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 60 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satışı gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yabancı yatırımcıların söz konusu üç varlık grubundaki stoklarında da düşüş kaydedildi.

HİSSE SENEDİ STOKU 36,8 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 2 Ekim haftasında 38 milyar 871,4 milyon dolardan 36 milyar 791,6 milyon dolara geriledi.

Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku bir haftada 2 milyar 79,8 milyon dolar azaldı.

Yabancıların geçen hafta gerçekleştirdiği hisse senedi satışı ise 189,9 milyon dolar oldu.

DİBS STOKUNDA 461,9 MİLYON DOLARLIK DÜŞÜŞ

Yabancı yatırımcıların Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku da geriledi.

2 Ekim haftasında 17 milyar 121,1 milyon dolar olan DİBS stoku, 16 milyar 659,2 milyon dolara indi. Böylece stokta 461,9 milyon dolarlık düşüş gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişiler 484,7 milyon dolarlık DİBS satışı yaptı.

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ÖST STOKU DA GERİLEDİ

Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) tarafında da yabancı yatırımcıların satışları görüldü.

Yurt dışında yerleşik kişilerin ÖST stoku, 3 milyar 638,4 milyon dolardan 3 milyar 565,1 milyon dolara geriledi.

Böylece ÖST stokundaki düşüş 73,3 milyon dolar oldu. Yabancı yatırımcıların aynı haftadaki ÖST satışı ise 60 milyon dolar olarak kaydedildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #DİBS #ÖST

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Yurt dışında yerleşik kişilerden hisse ve tahvil satışı
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