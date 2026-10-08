Yurt dışında yerleşik kişilerden hisse ve tahvil satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yabancı yatırımcıların söz konusu üç varlık grubundaki stoklarında da düşüş kaydedildi.

HİSSE SENEDİ STOKU 36,8 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 2 Ekim haftasında 38 milyar 871,4 milyon dolardan 36 milyar 791,6 milyon dolara geriledi.

Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku bir haftada 2 milyar 79,8 milyon dolar azaldı.

Yabancıların geçen hafta gerçekleştirdiği hisse senedi satışı ise 189,9 milyon dolar oldu.