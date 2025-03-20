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Giriş Tarihi: 20.3.2025 15:37

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Böylelikle yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 480,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu

Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Mart haftasında net 480,1 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 465,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Mart itibarıyla 34 milyar 547,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Mart haftasında 35 milyar 800,6 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 19 milyar 623,6 milyon dolardan 20 milyar 875,4 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 740,1 milyon dolardan 739,3 milyon dolara indi.

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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu
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