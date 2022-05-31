Yurtdışı fırsatlara odaklanalım

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 444 alışveriş merkezinin çatı kuruluşu olan Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Türk perakende sektörü için sadece yurtiçinin değil, yurtdışının da ciddi bir büyüme imkânı sunduğuna dikkat çekti. Sektörün son yıllarda gösterdiği büyük gelişime dikkat çeken Altaş, "Perakende markalarımızın her biri kendi alanında güçlü bilgi birikimi, yüksek üretim gücü ve marka değeriyle öne çıkıyor. Tüm dünyada faaliyet gösterebilecek yetkinlik ve donanıma sahipler" dedi. Markaların son yıllarda bu güçlerini yurtdışında kullandıklarına dikkat çeken Altaş, "Daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte dünyanın önde gelen perakende firmalarının bu pazarları terk ettiklerine dikkat çeken Altaş, bu durumun Türk firmaları için büyük bir fırsat kapısını araladığını anlattı. Altaş, şunları kaydetti: "Firmalarımız yurt içindeki sorunlara odaklanmak yerine yurtdışı fırsatlara odaklanmalı. Yurtiçinde yaşanan sorunlar elbette aşılacaktır. Firmalarımız için yurtdışında gerçekten önemli imkânlar var. Savaş nedeniyle Batılı markaların yarattığı boşluğu doldurmaları söz konusu olabilir. Ben markalarımızın bunu yapabilecek yetkinlikte olduğunu net bir şekilde görüyorum. Bu yönde girişimleri olan pek çok marka olduğunu biliyoruz. Firmaların mevcut resme global olarak bakıp, geleceklerini buna göre şekillendirmesi gerekiyor."Tüm dünyada enflasyonist bir ortam yaşandığına işaret eden Altaş, bu son günlerde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti. Perakendecilerin aynı fiyatla ürünü yerine koyamama düşüncesi ve paniği ile zam yaptıklarını söyleyen Altaş, şu değerlendirmede bulundu: "Elbette tüm dünyada sıkıntıya neden olan, alım gücüne darbe vuran bir yüksek enflasyon sorunu var. Bunu görmezden gelmek mümkün değil. Ancak bir ürüne durmadan arka arkaya zam yapmak da kendi ayağımıza sıkmak anlamına gelir diye düşünüyorum. Bu kısır döngüden çıkmak gerektiğine inanıyorum. Bu ortamda gerçekten ciddi bir aklıselime ihtiyaç var. Aksi bir tutum tüm sektöre, hatta ülke ekonomisine zarar verir. Bu konuda herkes üzerine düşen hassasiyeti ve özeni göstermek zorunda."Türkiye genelinde derneklerine bağlı 444 alışveriş merkezinin bulunduğunu söyleyen Altaş, yeni AVM yatırımı olup olmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "AVM sektörü bu alana yapılan yatırımlarla belli bir doygunluğa ulaşmış durumda. Bu anlamda ciddi yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Şu anda ülke genelinde halen yatırımı devam eden, inşaat aşamasında olan 3-4 AVM var. Bunların bir kısmı da bu yıl içinde tamamlanır. Yeni yatırım konusunda biraz daha beklemek gerekecektir. Doygunluk nedeniyle bu alana yatırım iştahı da yok. Çünkü şu anda mevcut AVM'ler mevcut ihtiyacı rahat bir şekilde karşılayacak durumda."