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Giriş Tarihi: 1.10.2026

Yurtdışı gelirlere yakın markaj

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Yurtdışı Kazançlar Gözetim Programı'nı başlatıyor. İlk aşamada yüksek gelir ve servet profiline sahip mükelleflerin yurt dışındaki finansal varlıkları, yatırımları, şirket ve ortaklık yapıları ile elde ettikleri gelir ve kazançlar mercek altına alınacak.

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Yurtdışı gelirlere yakın markaj
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Yurtdışı Kazançlar Gözetim Programı'nı başlatıyor. Program kapsamında uluslararası bilgi değişimi yoluyla elde edilen bilgiler mükellef beyanları, yurt içi veri kaynakları ve Risk Analiz Merkezi tarafından üretilen diğer analiz sonuçlarıyla birlikte değerlendirilecek.

YURT DIŞI VARLIKLAR MERCEK ALTINA ALINACAK

İlk aşamada yüksek gelir ve servet profiline sahip mükelleflerin yurt dışı finansal varlıkları, yatırımları, şirket ve ortaklık yapılarını ile yurt dışında elde ettikleri gelir ve kazançları analiz kapsamına alınacak. Risk Analiz Merkezi tarafından yapılan çalışmalarla, yurt dışı gelir ve kazançları ile Türkiye'deki vergisel beyanları arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirilen mükellefleri gözetim kapsamına alınacak.

ULUSLARARASI VERİLER BEYANLARLA KARŞILAŞTIRILACAK

Gözetim kapsamına alınan mükelleflere vergi müfettişleri tarafından tebligatta bulunulacak ve Risk Analiz Merkezi tarafından tespit edilen tutarlara ilişkin açıklama istenecek. Yurt dışında elde edilen ancak Türkiye'de beyan edilmediği değerlendirilen gelirler, yurt dışı hesaplardan elde edilen faiz, temettü ve benzeri gelirler, uluslararası şirket ve ortaklık yapıları üzerinden elde edilen kazançlar, yurtdışı ekonomik faaliyetlerle Türkiye'deki gelir ve servet profili arasındaki uyumsuzluk analiz edilecek.

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Yurtdışı gelirlere yakın markaj
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