Yurtdışı harç pulu 710 TL oldu

YENİ yılda yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 710 liraya yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel Tebliği'ne göre yurt dışına çıkış harcı yüzde 42 artarak 710 TL'ye çıktı. Yeni fiyat, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. 2024 yılına ait pullar da, 10 Ocak 2025 tarihine kadar kullanılabilecek. Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi yöntemine de 1 Ocak'tan itibaren son verilecek. Harç tutarı, GİB'in internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve anlaşmalı bankalar üzerinden ödenebilecek.