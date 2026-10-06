Yurtdışına 3 milyarlık transfer!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni skandalın belgeleri ortaya çıktı. Kritik belgeye göre, şüpheliler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fon tasfiye kararı öncesinde devasa bir parayı virman yoluyla yurtdışına aktardı.

9.6 MİLYON LOTLUK HİSSE TRANSFERİ

Dosyaya eklenen virman talimatına göre, soruşturmanın tutuklu ana şüphelilerinden Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın, 11 Ağustos 2026 tarihinde Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabından, Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A. bünyesindeki portföyüne 749.820 lot Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi aktardığı belirlendi. Gerçekleştiği tarihteki borsa piyasa verilerine göre THYAO hissesinin 305,25 TL'lik kapanış fiyatı dikkate alındığında, Yarız'ın tek başına Lüksemburg'a transfer ettiği bu hisse paketinin parasal büyüklüğü 228 milyon 882 bin TL (yaklaşık 228,9 milyon TL) olarak hesaplandı. Muhammed Yarız'ın transferinden sadece üç gün sonra, 14 Ağustos 2026 tarihinde soruşturmanın bir diğer kilit ismi Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da Pusula Yatırım'daki hesabından aynı finans kuruluşundaki portföyüne 8.852.760 lot THYAO hissesi aktardığı tespit edildi.

TOPLAM 3 MİLYAR 88 MİLYON TL

Serdar Turhan'ın gerçekleştirdiği bu dev virmanın piyasa değeri ise 2 milyar 702 milyon TL tutuyor. Böylece sadece iki şüphelinin Lüksemburg'a aktardığı toplam THYAO hisse miktarı 9.602.580 lota, bu hisselerin toplam piyasa değeri ise 2 milyar 931 milyon TL'ye ulaştı. Soruşturma dosyasındaki virman trafiği sadece THYAO hisseleriyle sınırlı kalmadı. Bahreyn (Manama) merkezli Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas imzasıyla 24 Temmuz 2026'da verilen talimatla, Pusula Yatırım'dan Burgan Yatırım'a 146 milyon 400 bin TL değerinde 2.000.000 lot KUYAS hissesi virmanlandı. Soruşturmanın bir diğer şüphelisi Şaban Serkan İlaldı ise 4 Eylül 2026'da Pusula Yatırım'dan Yapı Kredi Yatırım'a 11 milyon 305 bin TL değerinde 2.898.910 adet BTCIM hissesi aktardı. Dört ayrı virman talimatı toplu olarak değerlendirildiğinde, şüphelilerin Temmuz - Eylül 2026 döneminde toplamda 3 milyar 88 milyon TL değerinde devasa bir hisse portföyünü yerli ve yabancı kurumlara dağıttıkları belgelenmiş oldu.

VİRMANLAR İNCELENİYOR

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 5 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na yazdığı resmi müzekkere doğrultusunda, Ocak 2025'ten itibaren gerçekleşen tüm geriye dönük virman dökümleri inceleniyor. Şüphelilerin elindeki varlıkları başka kişilerin üzerine devrederek veya yurt dışı hesaplarına aktararak mal kaçırma amacı taşıyıp taşımadığı araştırılıyor. Elde edilen verilerin, uygulanacak geniş kapsamlı mal varlığı tedbir kararlarına esas oluşturacağı belirtiliyor.



KAYA ÇİFTİNE GÖNÜLLÜ ÖDEME İZNİ

İstanbuL Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. Görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi. Kaya çiftinin önümüzdeki günlerde fondan elde ettikleri kazancı iade etmesi bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör