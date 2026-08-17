Yurtiçi petrol üretimi 6 ayda 23.1 milyon varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında yurtiçi petrol üretiminin 23.1 milyon varile ulaştığını, doğal gaz üretiminin ise 1.6 milyar metreküpü aştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı başta olmak üzere yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Söz konusu üretimin 21.8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri (TPAO) eliyle gerçekleştirildi. Toplam üretimde aslan payı ise yüzde 60 ile Gabar'da oldu.

SAKARYA GAZ SAHASI

Türkiye'nin bu yılın ilk 6 ayındaki doğal gaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üstlenirken, kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin yüzde 92'si Sakarya Gaz Sahası'ndan geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamada, yerli doğal gaz ve petrol üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Bir yandan Gabar'da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz'de bu yıl doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Yerli petrol ve doğal gaz üretimimiz artarak devam edecek" değerlendirmesini yaptı. Enerji Bakanı Bayraktar, "Ülke olarak yurt dışında da kurduğumuz ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimimiz devam ediyor. Enerji alanında artık küresel ölçekte oyun kurucu bir Türkiye var, yurt içinde ve yurt dışında arama ve üretim yapan bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.