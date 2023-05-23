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Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:08

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 145,30 metreye ulaştı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 145,30 metre oldu.

AA
Yusufeli Barajı ve HES’te su yüksekliği 145,30 metreye ulaştı

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te su tutma işlemi kontrollü şekilde devam ediyor.

Baraj nedeniyle eski ilçe merkezinin tamamen sular altına kaldığı bölgede, bugün itibarıyla barajdaki su seviyesi 648,80 kotuna, su yüksekliği 145,30 metreye, depolanan su miktarı 608,31 milyon metreküpe ulaştı.

Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 166,50 metreyi geçmesiyle elektrik üretimine başlanması bekleniyor.

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Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 145,30 metreye ulaştı
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