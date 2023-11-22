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Giriş Tarihi: 22.11.2023 10:47 Son Güncelleme: 22.11.2023 11:09

Yusufeli Barajı yıl sonunda enerji üretecek

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, 1 milyar 900 metreküp su depolandı.  SABAHA açıklamalarda bulunan Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, "Baraj yıl sonu itibariyle tamamen su depolamış vaziyette olarak tam kapasiteye geçerek enerji üretir duruma gelecek” dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yusufeli Barajı yıl sonunda enerji üretecek

Artvin'de Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilerek, 26 Şubat 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de baraj su tutmaya başladı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, depolanan su miktarı 1 milyar 900 metreküpe ulaştı. Türbinlerinin dönmeye başlamasıyla birlikte ilk ıslak testler başarılı sonuç verdi. Baraj, yeni yılda tam kapasite enerji üretimine geçecek.

"703,50 METRE KOTUNDAYIZ'

Konuyla ilgili SABAHA açıklamalarda bulunan DSİ 26'ncı Bölge Müdürlüğü Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, Baraj, Türkiye ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlaması öngörülüyor. Yusufeli Barajı'nda su tutma süreci ile beraber elektromekanik test işlemleri de devam ediyor. Şuana kadar toplamda 1 milyar 900 metreküp su depolandı ve maksimum işletme kotun gelinmesin ise e 6,5 metre kaldı. Aynı zamanda elektromekanik teçhizatlarında ıslak test aşamaları yapılarak deneme üretimleri sürdürülüyor. Maksimum işletme kotu ise deniz seviyesinden 710 metre yükseklikte olacak. Şu anda 703,50 metre kotundayız. Depolama kapasitemizde ise yaklaşık 230 milyon metre küplük su kaldı. Bu da 6,5 metre seviyelerine tekabül etmektedir. 6,5 metrenin sonunda Yusufeli Barajı, tamamen su depolamış vaziyette tam kapasiteye gelmiş olacak. Baraj yıl sonunda tamamen su depolamış tam kapasiteye geçerek enerji üretir durumda olacak" dedi.

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Yusufeli Barajı yıl sonunda enerji üretecek
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