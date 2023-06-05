Yusufeli Barajı’nda test için son 6 metre

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yükseği olan Yusufeli Barajı ve HES'te, su tutma kontrollü devam ediyor.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı'nda 5 Haziran itibarıyla su seviyesi 665,43 kotuna, su yüksekliği 161,93 metreye, depolanan su miktarı 905,60 milyon metreküpe ulaştı.