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Giriş Tarihi: 5.6.2023 16:52

Yusufeli Barajı'nda test için son 6 metre

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te, su yüksekliği 161,93 metre oldu.

AA
Yusufeli Barajı’nda test için son 6 metre

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yükseği olan Yusufeli Barajı ve HES'te, su tutma kontrollü devam ediyor.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı'nda 5 Haziran itibarıyla su seviyesi 665,43 kotuna, su yüksekliği 161,93 metreye, depolanan su miktarı 905,60 milyon metreküpe ulaştı.

TEST İÇİN SON 6 METRE

Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 167 metreyi geçmesinin ardından test amaçlı elektrik üretimi yapılması bekleniyor.

Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimine ise su yüksekliğinin 207 metreye ulaşmasının ardından başlanacak.

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Yusufeli Barajı'nda test için son 6 metre
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