Yusufeli Barajı’nda türbinler dönüyor

Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için gerçekleştirilen ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemi başlatıldı. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı elektrik üretimi için gün sayıyor. Kurulu gücü 558 megavat ve yıllık ortalama enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kilovatsaat olan tesisin üreteceği enerji ile ekonomiye yıllık 6 milyar lira katma değer sağlanacak.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamında ilk türbin döndürme işlemini başlattıklarını kaydetti.Bakan Yumaklı, sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemini başlattık. Mühendislerimiz test denemelerini titizlikle takip ediyor. Dünyanın 5'inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde ise dünyanın 5'inci en yüksek barajı konumunda bulunuyor. Yusufeli Barajı, aşağısında bulunan barajların da en yüksek verimle çalışması için Çoruh Nehri'nin akış rejimini ayarlama yeteneğine sahip tek depolama tesisi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca barajın, mansabında bulunan Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının üretim kapasitelerini de artırması bekleniyor.Baraj, Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasını sağlayacak ve nehirde oluşabilecek taşkın riskini azaltacak. Depolayacağı su miktarı 2.1 milyar metreküp olan baraj, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Çoruh Vadisi Projesi'nin en önemli yatırımlarından biri olacak.Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla Türkiye'de hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 artacak. Baraj ile 2.5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek ve 750 bin Togg'un enerjisini karşılayabilecek kapasitede bir enerji üretimi gerçekleştirebilecek.100 katlı bir gökdelen büyüklüğünde olan Yusufeli Barajı'nda 22 Kasım 2022 tarihinde su tutulmaya başlandı. Barajda kontrollü su tutma işlemi devam ediyor. 15 Eylül 2023 itibarıyla Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 699.12 kotuna, su yüksekliği 195.62 metreye ve depolanan su miktarı ise 1 milyar 697 milyon metreküpe ulaştı.Elektrik enerjisi üretimi için ıslak testlere başlanan barajda elektrik üretimi için 3 ünite bulunuyor. İlk olarak Ünite-3'ün ilk türbin döndürme işlemi gerçekleştirilirken, ıslak testleri ise devam ediyor. Nominal devreye alma hızı olan 214 devir/ dakikanın sırasıyla yüzde 25, 50, 75 ve yüzde 100 ile testleri sürdürülürken, deneme üretimine de geçilecek.