Yüzde 1 ödeyen dahi vergi kaçırıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı geçtiğimiz gün katıldığı AK Parti Milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile istişare toplantısında ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kayıt dışı ile mücadele başta olmak üzere vergi ile ilgili konularda soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, "En düşük KDV ekmekte. Yüzde 1'e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar. Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, 'izah et' diyoruz ama izahları yok. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız. Kredi kartı kullanımı olsun vergide indirim olsun bu konularda üzerimize düşen stratejiyi yapacağız" dedi.