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Giriş Tarihi: 29.8.2023 10:51 Son Güncelleme: 29.8.2023 10:53

SPK gayrimenkul değerleme ücretlerine güncelleme yaptı

2023 yılı için gayrimenkul değerleme ücretleri güncellendi. Metrekaresine bağlı olarak değişen gayrimenkul değerleme ücretleri güncellemeyle yüzde 50, geçen seneki tarifeye göre yüzde 165 artmış oldu.

İHA
SPK gayrimenkul değerleme ücretlerine güncelleme yaptı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023 yılı gayrimenkul değerleme ücret tarifesini güncelledi. Gayrimenkul değerleme tarifesine yüzde 50 artış yapıldı. Buna göre, konut, ofis veya büro için 2 bin 662 TL ile 8 bin 419 TL arasında değişen tutarlardan, 3 bin 993 TL ile 12 bin 629 TL aralığına yükseltildi.

Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri, metrekaresine bağlı olarak; imalathane, fabrika, depo ve çiftlikler için 3 bin 681 TL ile 30 bin 771 TL arasında değişen tutarlara, dükkan, plaza, AVM, konaklama tesisi, sinema-tiyatro salonları, spor tesisleri ve otoparklar için 4 bin 79 TL ile 60 bin 854 TL arasında değişen tutarlara güncellendi.

2023 yılı için yapılan güncelleme bir önceki yılın tarifesine göre yüzde 165 artırıldı. 2022 yılında konut, ofis veya büro için 1412 TL ile 4 bin 756 TL arasında değişen tutarlardan işletiliyordu.

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SPK gayrimenkul değerleme ücretlerine güncelleme yaptı
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