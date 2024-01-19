Yüzde 40 faizle yatırım yapılmaz

GarantiBBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2024 yılı boyunca yüzde 40'ın altında bir kredi faizi görülmeyeceğini dile getirerek, "Realite bu. Bu faizle yatırım yapılır mı? Hayır, yani yüzde 40'ın üstünde bir kredi faizi ile TL cinsinden yatırım yapılacak bir ortam değil" dedi. Baştuğ, TL cinsi yatırım kredisi için Merkez Bankası'nın yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK) bulunduğunu hatırlattı. Baştuğ, YTAK programında çok uygun faizlerle 2 yıl ödemesiz 10 yıllık TL cinsi krediler verileceğini, bunu kaçırmamak gerektiğini kaydederek, "Yatırım için Merkez Bankası muazzam bir kaynak. İkincisi, Türkiye'nin görünümünün düzelmesi ve banka bilançolarının yabancı para kredisinde çok rahat olması nedeniyle özellikle kur riski taşımayan yabancı para geliri olanlar yabancı para kredi kullanabilir" dedi.Banka olarak uzun dönemdir bu kadar sağlıklı reel sektör bilançosu görmediklerini ifade eden Baştuğ, 2020 sonları 2023 ortasına kadar sektörün enflasyonun çok altında kredi faizleriyle muazzam bir sermaye birikimi yaptığını dile getirdi.