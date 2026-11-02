“Yüzde 80 indirim” reklamı pahalıya patladı! Bakanlık 1 milyon 83 bin lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan indirim reklamlarına yönelik denetimleri kapsamında bir firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uyguladı. İncelemelerde, internet alışveriş platformunda "14 günün en düşük fiyatı" ve "Sepette yüzde 80 indirim" ifadeleriyle tanıtılan ürünlerin, gerçekte indirim öncesinde ilan edilen yüksek fiyatlar üzerinden satılmadığı tespit edildi.

İNDİRİM FİYATLARININ SÜREKLİ UYGULANDIĞI BELİRLENDİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, incelemelerde ürünlerin ilan edilen yüksek fiyatlar üzerinden satışının gerçekleşmediğinin ve indirimli fiyatların sürekli uygulandığının belirlendiğini bildirdi.

Kaplan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İncelemelerde ürünlerin ilan edilen yüksek fiyat üzerinden satışının gerçekleşmediği, indirimli fiyatların ise sürekli uygulandığı belirlendi. Böylece tüketicilerde gerçekte var olmayan bir fiyat avantajı algısı oluşturulduğu değerlendirildi.

Reklam Kurulunun 10 Eylül 2026 tarihli ve 373 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda, ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve dürüst ticari uygulamaların korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüketiciyi yanıltan reklam ve indirim uygulamalarına karşı mücadelemiz devam ediyor"

REKLAM CEZALARINA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

Bakanlık, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı reklamların önlenmesi amacıyla denetimlerin devam ettiğini bildirdi. Gerçekte var olmayan indirim avantajı algısı oluşturan reklamlar nedeniyle firmaya para cezası uygulanırken reklamların durdurulmasına da karar verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör