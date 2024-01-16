"Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" için bilgilendirme tırları yollarda! İlçe ilçe gezecek

İLK DURAK BAĞCILAR VE ÜSKÜDAR OLDU

İstanbul'un 39 ilçesini gezecek olan bilgilendirme tırlarında vatandaşlar, 'Yarısı Bizden' ve 'kentsel dönüşüm' konularında Bakanlığın uzman personeliyle yüz yüze görüşerek merak ettikleri sorulara ilişkin bilgi alabilecek. Bu kapsamda 15 Ocak'ta yola çıkan 2 tırın ilk durakları Bağcılar ve Üsküdar ilçeleri oldu. 20 Ocak'a kadar Bağcılar ve Üsküdar'da bilgilendirme yapacak olan tırlar, 21-27 Ocak tarihleri arasında ise Bahçelievler ve Pendik ilçelerinde İstanbullularla buluşacak.



Bağcılar Meydanı ve Üsküdar Meydanı Mihrimah Sultan Cami önünde hizmet vermeye başlayan bilgilendirme tırlarına İstanbullular, ilk günden büyük ilgi gösterdi. Tırları ziyaret eden vatandaşlar, 'Yarısı Bizden' kampanyası ve kentsel dönüşüm konularında Bakanlık personelinden detaylı bilgiler aldı.