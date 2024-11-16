Zamdan önce son çıkış: Vatandaş çevre illere koşuyor

Devlet dairelerinde yoğunluk rekor seviyeye ulaştı! Sürücü belgesi, pasaport ve kimlik işlemlerinde doluluk oranı yüzde 100'e çıkarken, özellikle aralık ayı randevuları tamamen dolmuş durumda. Vatandaşlar, gece yarıları bilgisayar başında randevu kovalıyor, ancak büyük şehirlerde randevu bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Çaresiz kalan İstanbullular, çevre illerde şansını deniyor. Yoğun talep nedeniyle Kırklareli, Sakarya, Düzce ve Bolu gibi illerde bile randevuların doluluk oranı yüzde 95'leri aştı.Bu yoğunluğun başlıca nedeni, 2024 yılında pasaport ve ehliyet harçlarına gelecek zamlar. Ayrıca eski tip ehliyetlerin geçerliliği 31 Aralık 2024'te sona eriyor. Bu tarihe kadar başvuru yapanlar yalnızca 15 TL yenileme ücreti ödeyecek. Ancak süreci kaçıranlar için yenileme maliyeti 5 bin lirayı geçecek. Pasaport harçlarına yüzde 44 oranında zam geleceği haberi ise vatandaşları harekete geçirmiş durumda.Ehliyet almak isteyenler, sürücü kurslarına akın ediyor. Sarıyer'de bir sürücü kursu sahibi, başvuruların son bir ayda iki katına çıktığını belirterek, "Ehliyet alımı belli bir süre gerektiriyor. Aralık ayının ikinci haftasına kadar başvuru yapılması şart" dedi.Pasaport işlemlerinde yoğunluk artışı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerince doğrulandı. Yetkililer, pasaport başvurularında son dönemde normalin 8 katı artış yaşandığını belirtti. Uzmanlar, zamdan etkilenmemek için yıl bitmeden başvuru yapılmasını önerse de randevu bulmak gittikçe zorlaşıyor.Dilek Ş. (Sarıyer): Bir haftadır gece yarısı na alarm kurup randevu sistemini kontrol ediyorum ama bir türlü boşluk bulamıyorum. Mecburen Kırklareli'ne gitmeye karar verdim. Orada boş randevu buldum.Ayşe C. (Beylikdüzü): Hem ehliyet hem pasaportumu yenilemek zorundayım. İki işlem için günlerdir uğraşıyorum, çevre illere gitmeyi düşünüyorum.Murat T. (Sakarya): Zam gelecek diye herkes panikte. Daha önce bu kadar yoğunluk görmemiştim. Çevre illerden gelenler randevuları doldurmuş.