Zamlı emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlandı. SGK'dan son dakika açıklaması yapıldı.

SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü; 17,18,19 olanlara 24 Mart,

20,21,22 olanlara 25 Mart, 23,24,25,26 olanlara 26 Mart, Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart,

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde 3000 TL olan bayram ikramiyesi hesaplara yatacak.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ

Bağ-Kur kapsamında gelir alanların bayram ikramiyesi ödemeleri 27 Mart'ta yapılacak. Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin ise bayram ikramiyeleri, nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta hesaplarına yatırılacak.

DUL VE YETİMLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ

Dul ve yetim olan emekliler de bayram ikramiyesinden faydalanacak. Ödemeler, alacakları maaşın oranına göre değişecek: Eşinden maaş alan dul ve yetimlere yüzde 75, Emekli olup ya da çalışan olarak eşinden maaş alanlara yüzde 50, Yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesi ödemelerinden 15.5 milyon emekli faydalanacak. Eğer yasa değişikliği gerçekleşirse, bütçeye ek olarak 28.4 milyar TL maliyet yansıyacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ (1000 TL) NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere eksik yatan 1000 TL bayram ikramiye ödemesi farkının bu hafta hesaplara geçeceği tahmin ediliyor. İkramiyeleri düzenleyen yasa teklifi bu hafta Meclis'te görüşülecek. 27 Mart'a kadar yasalaşmasına kesin gözüyle bakılan teklif kapsamında, ödemeler 24 Mart'tan itibaren 3 bin TL olarak emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Teklif, TBMM Genel Kurul'da kabul edildikten sonra aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALIR? İŞTE ÖRNEK HESAP

Vefat eden sigortalıdan dolayı gelir veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hisse oranına göre belirlenmektedir. Örneğin sosyal güvencesi olan eşlerden bir tanesi vefat ederse %50 hisse oranı eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde yükseltilecek olan 4000 TL bayram ikramiyesinin hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, bu durumda eşe 2000 TL, yetim çocuğa ise 1000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

ÖDEMELER NE ZAMAN OLUR?

Burada geçmiş dönemlere bakıldığı zaman iki alternatif ortaya çıkıyor. Birincisi emekli maaşlarıyla birlikte, diğeri ise bayramdan önceki hafta dahilinde ödeme yapılmasıdır. Meclis süreci sonrası bayram haftasında ödeneceği ihtimali daha ağır basmaktadır.