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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Zincir marketlere sıkı denetim

Zincir marketler, ürün ve şube verilerini Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği sisteme aktaracak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Zincir marketlere sıkı denetim
Gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen sisteme aktaracak. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Değişiklikle, yönetmeliğe "Veri Paylaşımı" başlıklı madde eklendi. Buna göre, perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü tutuldu.
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Zincir marketlere sıkı denetim
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