Ziraat Bankası Cezayir Şubesi faaliyetlerine başladı

Faaliyet ağını genişletmeye devam eden Ziraat Bankası, Cezayir'de kuruluş çalışmalarını tamamladı. Cezayir Merkez Bankası'ndan faaliyet onayı alarak hizmet vermeye başlayan banka, 2024 yılında faaliyete başlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'daki hizmet noktalarından sonra Cezayir şubesi ile dünya genelinde hizmet sunduğu ülke sayısını 20'ye çıkardı.

6 MİLYAR $ YATIRIM

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, faaliyet gösterdikleri ülkelerde etkinliklerini sürekli artırdıklarını belirtti. Çakar, şunları kaydetti: "Ülkemiz girişimcilerinin aktif olduğu ve potansiyeli yüksek olan yeni coğrafyalarda da hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024'te açtığımız BAE ve Mısır birimlerimizden sonra 6 milyar doları aşan Türk yatırımı ve artan dış ticaret hacmiyle ülkemiz ticaretinin önemli partnerlerinden biri olan Cezayir'de de şubemizi açmış bulunuyoruz. Şubemizin sunacağı ürün ve hizmetlerin iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal iş birliğine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."



127 HİZMET NOKTASI

Bankanın yurt dışı ağının Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Afrika'dan Asya'ya 20 ülkeye yayılmış durumda olduğunu aktaran Çakar, uluslararası arenada edindikleri güçlü deneyimle Cezayir bankacılık sektörüne kalıcı değer katmak istediklerini vurguladı. Genel Müdür Çakar, "Bankamız, 20 ülkede 127 hizmet noktasına yayılmış durumda. Geniş yurt dışı teşkilatı ve dünya geneline yaygın 1.700'e yakın bankayla kurduğu geniş muhabir ağıyla ülkemiz dış ticaretinin gelişimine ve bu ülkelerle olan karşılıklı yatırımların artırılmasına katkı sağlamaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.