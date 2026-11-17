Ziraat Bankası, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği finansman anlaşmaları ve iş birlikleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik önemli adımlar attı. Ziraat Bankası; Almanya'nın ihracat finansman kuruluşu KfW IPEX-Bank ile 500 milyon euroya kadar finansman iş birliği, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ve SMBC Grubu ortaklığıyla sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik 300 milyon dolarlık finansman işlemi için niyet mektubu ve Citibank ile 100 milyon dolarlık Sosyal Kredi anlaşması imzaladı. 2026 yılındaki ikinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini de COP31 kapsamında düzenlenen imza töreniyle tamamladı. Böylece COP31 çerçevesinde gerçekleştirilen iş birlikleri ve finansman işlemleriyle yaklaşık 2 milyar dolar karşılığı sürdürülebilir kalkınma odaklı uluslararası finansman hacmine ulaşıldı.

Ziraat Bankası ile KfW IPEX-Bank arasında imzalanan finansman iş birliği, rüzgâr enerjisi yatırımlarının ve reel sektörün yeşil dönüşümünün desteklenmesini hedefliyor. JICA ve SMBC Grubu ortak finansmanıyla gerçekleştirilmesi planlanan 300 milyon dolarlık işlem ise sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi ve kırsal kalkınma odaklı yatırımların finansmanına katkı sağlayacak. Citibank ile imzalanan 100 milyon dolarlık Sosyal Kredi anlaşması kapsamında da tarım sektöründe pozitif sosyal etki oluşturacak projelerin ve kapsayıcı büyümeyi destekleyen girişimlerin finansmanı hedefleniyor.

1.1 MİLYAR $ SENDİKASYON

Ziraat Bankası, 2026'da sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerinde de başarılı performans gösterdi. Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen ve 18 ülkeden 37 bankanın katıldığı işlem kapsamında toplam 1.1 milyar dolar tutarında kaynak sağlandı. Bu işlemle bankanın 2026'da sendikasyon kredileri aracılığıyla Türkiye ekonomisine kazandırdığı toplam dış kaynak tutarı 2.9 milyar dolara ulaştı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında çevresel ve sosyal etki odaklı finansmanın kritik bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz finansman anlaşmaları hem ülkemize duyulan güvenin hem de Ziraat Bankası'nın uluslararası finans piyasalarındaki güçlü konumunun somut bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.