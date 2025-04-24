Ziraat Bankası’na rekor finansman

Türk bankacılık sektörünün lokomotifi olan ve sağladığı finansman desteği ile ekonomik büyümenin de itici gücü konumunda bulunan Ziraat Bankası, Türkiye bankacılık sektöründe bir ilke imza attı. Ziraat Bankası, toplam 1.75 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ederek, bugüne kadar bir defada sağlanmış en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdi.

29 ÜLKEDEN 69 BANKA

Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en yüksek tutarlı ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini başarıyla gerçekleştiren Ziraat Bankası, bu kredi ile dış ticarete ve sürdürülebilir finansmana kesintisiz destek vermeyi hedefliyor. İşlem kapsamında Banka, 850 milyon dolar ve 789 milyon euro olmak üzere iki dilimde fonlama sağladı ve geçen yılki sendikasyon kredisini yüzde 104 oranında yeniledi. İşleme 29 ülkeden 69 banka katılım sağladı.

GÜVENİN GÖSTERGESİ

Sendikasyon kredisine ilişkin açıklamada bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, zorlu küresel koşullara ve global dış ticarete ilişkin belirsizliklere rağmen, sendikasyon kredilerine gelen yüksek ve çeşitlendirilmiş talebin, uluslararası finans çevrelerinin Türkiye'ye ve bankaya olan güvenini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Çakar, "Dünya ticaretinin yeniden şekillendiği günümüzde bu işlemi sadece bankacılık performansı ya da başarılı finansal bir işlem olarak görmüyor, ülkemize duyulan inancın açık bir yansıması olarak değerlendiriyoruz" dedi.

MALİYET GERİLEDİ

Bu yılki sendikasyon kredisinin coğrafi çeşitlilik ve değişen koşullara rağmen maliyet avantajı da sunduğunun altını çizen Çakar, "Geçen yılın aynı dönemine kıyasla sendikasyon kredisi faizlerinde 90 baz puanlık bir gerileme yaşandı. Kredimize 8 ülkeden 11 yeni bankanın katılım sağladığını görüyoruz" diye konuştu.

REEL SEKTÖRE DESTEK

Alpaslan Çakar, sağlanan kaynağın kullanımına ilişkin olarak, "Krediden sağlanan kaynak başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere sürdürülebilir tarım projelerine ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilerek ekonomiye doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu yılki işlemde performans kriterimizi 'sürdürülebilir tarımın finansmanı' ve 'düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı' olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde sorumlu bankacılık anlayışımızı sürdürerek dış ticaretteki pazar payımızı ve kaynak çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu başarılı sürece katkı sağlayan tüm muhabir bankalarımıza ve paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

150 MİLYAR DOLARLIK AKTİF

Ziraat Bankası'nın net kârı 2024'te yüzde 12 artarak 100.6 milyar liraya ulaştı. Ziraat Bankası böylece art arda iki yıl sektörün en fazla kâr eden bankası oldu. Ziraat Bankası'nın 2024 yıl sonu itibarıyla ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 2.7 trilyon TL'si nakdi, 1.1 trilyon TL'si gayrinakdi krediler olmak üzere 3.8 trilyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde bilanço büyüklüğü ise bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 42 artarak 5.4 trilyon TL oldu. Böylelikle bankanın dolar bazında aktif büyüklüğü 150 milyar dolar, kredi büyüklüğü ise 100 milyar dolar sınırını aştı.