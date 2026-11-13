Ziraat Bankası’ndan Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların Yeşil Dönüşümüne Finansman Desteği

Ziraat Bankası, Türkiye'nin üretim gücünün önemli merkezlerinden olan Organize Sanayi Bölgelerinin çevresel performanslarının geliştirilmesine ve düşük karbonlu üretim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle hazırladığı OSB Yeşil Kredi Paketiyle, Organize Sanayi Bölgelerinin ve bünyelerinde faaliyet gösteren firmaların yeşil dönüşüm süreçlerinde finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

OSB'lerden işletmelere uzanan üretim ekosisteminin yeşil dönüşüm ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alan Ziraat Bankası, reel sektörün değişen finansman gereksinimlerine doğrudan karşılık veren ürün ve hizmetler geliştirerek, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda üretim altyapısının dönüşümünü destekliyor.

OSB'LERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME YEŞİL FİNANSMAN

OSB Yeşil Kredi Paketi ile Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilikleri ve bu OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların; düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçişi, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesi, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması, atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi, su kaynaklarının etkin yönetimi ve çevresel performansının iyileştirilmesine yönelik yatırımların finanse edilmesi amaçlanıyor. Paket, yatırımların finansmanının yanı sıra bu yatırımlarla bağlantılı işletme sermayesi ihtiyaçlarını da kapsayarak dönüşüm sürecini bütüncül olarak destekleyen bir finansman modeli sunuyor.

Bankamız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokol kapsamındaki paketten, OSB tüzel kişilikleri ile bu OSB'lerde faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ Dışı firmalar yararlanabilecektir. Sürdürülebilirlik Durum Değerlendirme Raporu sonucuna göre finansmana konu yatırımın karbon emisyonunu asgari %15 azaltması ya da enerji verimliliğini asgari %15 artırması gerekmektedir. OSB Yeşil Kredi Paketi içerisinde geri dönüşüm yatırımları için OSB Sıfır Atık kredi ürünleri ve diğer yeşil dönüşüm konuları için OSB Yeşil Dönüşüm Kredi ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünler için KGF kefaleti imkânı da sağlanmaktadır.

Yatırım kredilerinde KOBİ'ler için azami kredi tutarı 100 Milyon TL olarak belirlenirken, KOBİ Dışı firmalarda azami kredi tutarı 500 Milyon TL'ye kadar belirlenebilecektir. İşletme kredilerinde ise KOBİ'ler için azami kredi tutarı 10 Milyon TL olurken, KOBİ dışı firmalarda ise tutar 50 Milyon TL'ye kadar çıkabilecektir.

Yatırım kredileri azami 120 ay vadeli olarak kullandırılabilecek ve 24 aya kadar anapara ödemesiz dönem sağlanabilecektir. İşletme kredilerinde ise azami 24 ay vade ve 6 aya kadar anapara ödemesiz dönem uygulanabilecektir. Kredilerin TL veya yabancı para (USD/EUR) cinsinden kullandırılabilecektir.

ALPASLAN ÇAKAR: "OSB'LERİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNÜ ÜRETİM EKOSİSTEMİNİN DÖNÜŞÜMÜNÜN ANA UNSURU OLARAK GÖRÜYORUZ."

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, OSB Yeşil Kredi Paketine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: Ülkemizin üretim gücünün merkezinde yer alan Organize Sanayi Bölgelerimizin yeşil dönüşüm yolculuğuna finansman gücümüzle katkı sağlayacak OSB Yeşil Kredi Paketimizi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.

Sanayi üretimimizin yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan OSB'lerimiz, güçlü üretim altyapıları ve oluşturdukları ekonomik değerle Türkiye'nin üretim gücünün ve küresel rekabetçiliğinin en önemli merkezleri arasında yer almaktadır.

OSB'lerin yeşil dönüşümünü üretim ekosisteminin dönüşümünün ana unsuru olarak görüyoruz. Çünkü OSB'lerimizin, Türkiye'nin üretim altyapısının lokomotifi olduğunu düşünüyoruz. Yeşil dönüşüm, firmalarımız açısından aynı zamanda önemli bir yatırım ve finansman ihtiyacını beraberinde getiriyor. Biz de Ziraat Bankası olarak, firmalarımızın bu dönüşümü gerçekleştirebilmelerine destek olmak ve ihtiyaç duydukları finansman kaynaklarını sunmak üzere OSB Yeşil Kredi Paketi'ni hazırladık. Halihazırda iş birliği içerisinde olduğumuz ve Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sunmayı amaçlayan uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının da ülkemizin ev sahipliği yaptığı COP31 vesilesiyle bu kritik gündeme özel bir ilgi göstereceğine inanıyoruz.

Döngüsel ekonomi yaklaşımını kendi faaliyetlerimize de taşıyoruz.

Döngüsel ekonomi yaklaşımı, atığı bertaraf edilecek bir çıktı olarak değil, yeniden ekonomiye kazandırılabilecek bir kaynak olarak görmemizi gerektiriyor. Organize Sanayi Bölgelerimizin yeşil dönüşümünü desteklerken bu anlayışı kendi faaliyetlerimize de taşıyoruz.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Kulelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla TRUE Zero Waste ön sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladık. Böylece Türkiye'de bu aşamaya ulaşan ilk finans kurumu olduk. TRUE sürecini, kaynak yönetiminde uluslararası ölçekte karşılaştırılabilir performans ve sürekli iyileştirme sağlayan bir kurumsal yönetim aracı olarak görüyoruz. Ön sertifikamız, döngüsel ekonomi yolculuğumuzda değerli bir aşama ve daha ileri performans için başlangıç noktasıdır.

Önümüzdeki dönemde de ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu, enerji ve kaynak verimliliğini artıran, çevresel etkileri azaltan ve üretimin rekabet gücünü destekleyen yatırımların finansmanına katkı sağlamaya devam edeceğiz.

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise; Sanayimizin yeşil dönüşümünü ve kaynak verimliliğini destekleyerek işletmelerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini güçlendiriyoruz.

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında sanayimizin yeşil dönüşümü, kaynakların verimli kullanılması ve çevresel etkilerin azaltılması büyük önem taşıyor. Kredi Garanti Fonu olarak, reel sektörümüzün değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz kefalet mekanizmalarıyla işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve yatırım süreçlerini desteklemeye devam ediyoruz.

Ziraat Bankamızın öncülüğünde hazırladığımız bu paketle, Organize Sanayi Bölgelerimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin yeşil dönüşüm ve sıfır atık yatırımlarına destek sunmayı hedefliyoruz.

OSB Yeşil Dönüşüm Kredisi kapsamında yenilenebilir enerji, elektrifikasyon, enerji ve kaynak verimliliği ile verimlilik artırıcı kapasite yatırımlarının finansmanını destekleyeceğiz. OSB Sıfır Atık Kredisi ile de geri dönüşüm, atık su arıtma ve geri kazanım, yeniden kullanılabilir ambalaj, kimyasal rejenerasyon ve biyokömür üretimi gibi yatırımların önünü açacağız.

Amacımız; sanayicimizin dönüşüm yolculuğunda finansmana erişimini kolaylaştırmak, üretimde verimliliği artırmak ve ülkemizin yeşil kalkınma hedeflerine katkı sunmaktır. KGF olarak, güçlü iş birlikleri ve yenilikçi kefalet çözümlerimizle üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör