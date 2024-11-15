Ziraat Kuleleri’ne uluslararası ödül!

İstanbul'un küresel bir finans merkezi konumuna taşıma misyonuyla hayata geçirilen İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan ve Kalyon İnşaat tarafından inşa edilen Ziraat Kuleleri, uluslararası ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Ziraat Kuleleri Projesi, uluslararası alanda mimarlık, mühendislik ve inşaat, ürün tasarımı ve üretimi, medya ve eğlence ile eğitim alanlarındaki en iyi projeleri ödüllendiren Autodesk Design & Make Awards 2024'te "En İyi İnşaat Projesi" ödülüne layık görüldü. 35 ülkeden 270 projenin başvurduğu yarışmanın ödül töreni; inşaat, mimarlık ve gayrimenkul endüstrisinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla San Diego'da yapıldı. Proje ödülünü Kalyon İnşaat' ı temsilen BIM Müdürü Belgin Kafalı Çalışkan aldı.

Bu prestijli ödülle Kalyon İnşaat, kendi sektöründe dijital dönüşüm alanındaki öncü konumunu ve BIM (Building Information Modelling - Yapı Bilgi Modelleme) teknolojilerini inşaat süreçlerine entegre etme konusundaki başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu.

Kalyon İnşaat'ın bu ödülü almasındaki en önemli kriterlerden biri; Ziraat Kulelerinin mimari tasarımından başlayarak, mekanik, elektrik, peyzaj, cephe gibi tüm disiplinlerin BIM anlayışıyla 3 Boyutlu Bilgi Modeli üzerinde geliştirilmesi oldu. 60 farklı paydaşın inşaat modelleri şantiyede tek bir koordinasyon modelinde birleştirildi, disiplinlerin birbirine olan çakışmaları tespit edildi ve çözüldü. 430.000 m2 inşaat alanına sahip olan projedeki dizayn sürecini optimize eden görsel kodlama dili kullanılarak farklı boyutlarda 9420 adet panel ve projeye özgün 18.840 m² giydirme cephe imalat modeli oluşturuldu. 11.500 imalat çizimi koordinasyon modelinden otomatik olarak üretildi. Sahada bulut ortamındaki 25.000 çizimin mobil cihazlardan görüntülenmesi ile tonlarca kağıt tasarrufu sağlandı.

Ziraat Kuleleri Projesi, daha önce de The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) tarafından gerçekleştirilen CTBUH 2023 konferansında İnşaatta Mükemmeliyet (Construction Award of Excellence) ödülünü kazanmıştı.