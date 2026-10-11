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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Ziraat ve Halk Katılım’ın birleşmesinde ilk adım

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Ziraat ve Halk Katılım’ın birleşmesinde ilk adım
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Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalarda önemli bir aşamayı tamamladı. TVF'nin yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş.'nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralmasına ilişkin sözleşmeler 7 Ekim'de imzalandı. Gerekli yasal süreçlerin ve düzenleyici kurumlar nezdindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından pay devirleri 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek. Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalar belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülüyor.
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Ziraat ve Halk Katılım’ın birleşmesinde ilk adım
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