Ziraat ve Vakıf Katılım’dan Bankkart’ta güçlü işbirliği

Kartlıödemeler sistemine 1989 yılında giriş yaparak Ziraat Bankası'nın bankacılık kartları markası olan Bankkart, yeni iş birlikleri ile yaygınlığını artırıyor. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ile Bankkart marka paylaşım ağına dahil olması konusunda anlaşmaya vardı. Ziraat Bankası ile Vakıf Katılım arasında gerçekleşen marka paylaşım işbirliği ile birlikte sistemsel çalışmaların tamamlanmasının ardından Vakıf Katılım'ın bireysel ve kurumsal kredi kartları da Bankkart'ın yaygın üye işyeri ağında, Bankkart avantajlarından faydalanabilecek. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Bankkart, gencinden emeklisine kadar tüm yaş gruplarına hitap eden, sağladığı avantajlar ile beğeni kazanan bir marka" dedi. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ise işbirliğinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.