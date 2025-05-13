Ziraat’ten büyümeye 4.4 trilyon TL kaynak

Ziraat Bankası küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme performansını devam ettirdi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yılın ilk çeyreğinde, tarifelere ilişkin uluslararası restleşmeler ve devam eden jeopolitik riskler başta olmak üzere, yaptırımlar, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomi ve ticaret politikalarında artan belirsizliklerin küresel büyümeyi negatif etkilediğini bildirdi. Türkiye'de ise temel makroekonomik hedeflerin, orta vadeli programda öngörülen çerçeveye uygun olarak gerçekleştiğini belirten Çakar, güçlü sermaye ve likidite yapısı, çeşitlendirilmiş kaynak kompozisyonu ile 2025'te de sürdürülebilir büyümelerini devam ettirdiklerini, bankanın dengeli bir büyüme ivmesi yakalayarak 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.

AKTİF 6.2 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Çakar, "Bankamızın aktif büyüklüğü yılın ilk çeyreğinde 6.2 trilyon TL'yi aştı. Aktiflerin en önemli kısmını oluşturan nakdi krediler 3.2 trilyon TL'ye ulaşarak, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 4.4 trilyon TL olarak gerçekleşti" bilgisini verdi. Yabancı para mevduat dışı fonlama tutarını 24 milyar dolara çıkararak en fazla yabancı para mevduat dışı kaynak sağlayan banka olduklarını kaydeden Çakar, "Dış ticaret işlemlerinden aldığımız payı yüzde 21'in, ihracat hacminden aldığımız payı ise yüzde 25'in üzerine taşıdık" dedi.

DİJİTALDE DE LİDER BANKA

Dijital dönüşüme yönelik çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Çakar, sözlerine şöyle devam etti: "Bankamız, 23.5 milyon kişiye ulaşan aktif dijital bankacılık müşteri sayısı ile bu alanda da sektörün lider bankası konumunda olmaya devam etti. Ziraat PAY ve Ziraat Finansal Kiralama faaliyete başladı. Dijital bankamız Ziraat Dinamik Banka'nın müşteri kabulüne başlaması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor."