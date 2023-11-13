Ziraat’ten dijital hamle

Ziraat Bankası, dijital uygulamalarda tarihi hamlelere imza atıyor. Bankanın üçüncü çeyreğe ilişkin mali tablolarının denetim bölümünde açıklamada bulanan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yurtiçi ve yurtdışındaki yaygın hizmet ağının yanı sıra dijital bankacılık uygulamaları kanalıyla farklı finansal ihtiyaçları, ürün çeşitliliği çerçevesinde uçtan uca ve en uygun şekilde karşılamaya devam ettiklerini söyledi. Çakar, "Bankamız yaklaşık 21.5 milyon aktif dijital bankacılık müşterisi ile bu alanda da sektör lideri konumunda" dedi.Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bireysel müşterilerimizin tüm bankacılık işlemlerini, merkeze konumlanmış portföy yöneticileri aracılığı ile sade, güvenilir ve hızlı dijital akışlarla yürüten yeni hizmet modelimiz Süper Şube çok kısa süre içinde 650 bin müşteri edinmiş olup, hızlı ve verimli şekilde büyümektedir." Dijital bankaları Ziraat Dinamik Banka için BDDK'dan kuruluş izni alındığını, faaliyet izni aşamasına geçildiğini kaydeden Çakar, "Finansal teknoloji, ödeme ve e-para alanında faaliyet gösterecek olan Ziraat Pay için de TCMB'den kuruluş izni alınmış olup, faaliyet izni için son aşamaya ulaşmış bulunuyoruz. Her iki iştirakimiz de Ziraat Finans Grubu'na yeni bir heyecan katacaklardır" diye konuştu.Ziraat Bankası'nın 3.4 trilyon TL seviyesine ulaşan aktif büyüklüğü ile sektördeki lider banka konumunu sürdürdüğünü kaydeden Çakar, "Gayrinakdi krediler ile beraber toplam kredilerimiz 2.6 trilyon seviyesine ulaştı" tespitinde bulundu.sektörünün kendileri için önemli ve stratejik sektör olarak değerlendirildiğinin altını çizen Alpaslan Çakar, "Tarımsal kredilerimiz ilk 9 aylık dönemde yüzde 71 artış ile 395 milyar TL seviyesine ulaştı" diye konuştu.