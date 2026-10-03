Ziraat’ten tarım ve gıdaya 10 milyon dolarlık finansman

Ziraat Bankası ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), tarım ve gıda sektöründeki yatırımlara yönelik yeni finansman programını hayata geçiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genel koordinasyonunda yürütülen, TKDK tarafından uygulanan ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Tarım- Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi (TARGET) kapsamında, Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal yatırım projesi gerçekleştireceklere 10 milyon dolara varan uzun vadeli finansman sağlanabilecek. Proje ile tarım ve gıda sektöründe yatırım yapmak isteyen işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve tarım-gıda değer zincirinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DEPODAN LOJİSTİĞE

İşbirliğinin imza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, "TARGET Projesi ile üretimden işlemeye, depolamadan lojistiğe kadar tarım-gıda değer zincirinin farklı halkalarındaki yatırımları destekleyerek, üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da, "Tarım-gıda değer zincirinin güçlendirilmesine, yatırımların uzun vadeli kaynaklarla desteklenmesine ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak bu proje ile ülkemizin tarımsal üretim kapasitesinin geliştirilmesine destek olacağız" diye konuştu.

2 YIL ÖDEMESİZ 7 YIL VADE

TARGET Projesi kapsamında yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar geri ödemeli finansman sağlanabilecek. Proje büyüklüğüne bağlı olarak finansman tutarı 10 milyon dolara kadar çıkabilecek. Finansman, azami 2 yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıla kadar vade ile sunulacak. Kaynak tarım ve gıda sektöründeki tesislerin inşası ile makine ve ekipman yatırımlarında kullanılabilecek. Toplam finansmanın 10 yıllık dönemde 5.3 milyar dolar olması planlanırken, ilk fazda 750 milyon dolarlık kaynağın kullandırılması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör