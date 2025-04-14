Zirai don fırsatçılarına geçit yok

Nisan ayında ülke genelinde yaşanan kar yağışı ve soğuk hava ülkenin 36 ilinde zirai dona sebep olarak ciddi zarara yol açtı. Özellikle meyvenin etkilendiği zirai donun ardından Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) kayıtlı üreticiler, hasar ihbarında bulunarak zararlarını karşılayabilecek. Ticaret Bakanlığı kaynakları ise zirai donu bahane ederek fahiş fiyat uygulayanlara gereğinin yapılacağını bildirdi.

EKİPLER SAHADA

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin kaydedildiği günlerde zirai dona karşı üreticileri uyarmıştı. 2014'ten sonra tarihin en büyük zirai don olayının yaşandığını bildiren bakanlık, bu kapsamda çiftçilere TARSİM'e zarar ihbarında bulunabileceklerini bildirdi. Zarar tespit çalışmaları için sahada çalışmalarını sürdüren bakanlık, don ve doludan etkilenen üreticilerin Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine, sigortalı üreticilerin ise ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabileceğini belirtti.

FIRSAT VERİLMEYECEK

Ticaret Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise rutin olarak yapılan fahiş fiyat denetimleri sırasında özellikle zirai don olayını fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırılmayacak. Bu kapsamda zirai donu bahane ederek, tüm ürünlere fahiş fiyat uygulayanlara ağır idari cezalar uygulanacak. SABAH'a bilgi veren bakanlık kaynakları, zirai dondan etkilenen çiftçinin emeğini hiçe sayarak fahiş fiyat uygulayan işletmelere en küçük bir tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.

% 50 ZARARA YOL AÇTI

NİSAN ayının ülke genelinde yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarıyla geçmesi, çiftçinin kâbusu oldu. Yaşanan zirai dondan başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması gibi ürünler etkilendi. Gaziantep ve Şanlıurfa dışındaki neredeyse tüm illerin etkilendiği zirai don, ülke genelinde yüzde 50 kayba yol açtı. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Maalesef son zirai don olayında yaş sebze ve meyve çok etkilendi. Güneyde zaten çok kötü bir don olmuştu. Şimdi Ege ve Marmara da çok etkilendi. Özellikle yaş meyve ve sebzede ciddi kayıplar söz konusu. TARSİM yaptıran üretici zararını kurtarabilecek" dedi.

KAYISIDA 30 MİLYARIN ÜSTÜ ZARAR

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Kuru meyve ihracatına da baktığımızda kuru kayısı 500 milyon doların üstünde bir ihracat gelirine sahip. İlk tespitlerimize göre zarar boyutunun 30 milyar liranın üzerinde olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Öte yandan Aksaray'da domates, biber seraları ve ayçiçeği, şeker pancarının yanı sıra arpa, buğday ve yonca gibi hububat ürünlerinde zirai don olayının etkili olduğunu belirten Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Tek ümidimiz önümüzdeki günlerde havaların ısınması. İhracat malı yoncada kısmen zarar var. Genel olarak Aksaray üreticisi hububatta yüzde 50 zarar gördü diyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.