Zor günler geçiren otomotiv devine 1,2 milyon avro ceza

BAFIN: PİYASA BEKLENTİLERİNDEKİ ÖNEMLİ SAPMALAR DA BİLDİRİLMELİ

Almanya'da borsada işlem gören şirketler, hisse fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilecek kamuya açıklanmamış içeriden öğrenilen bilgileri derhal duyurmakla yükümlü. "Ad hoc" olarak adlandırılan bu bildirim sistemi, yatırımcıların piyasayı etkileyebilecek bilgilere zamanında ulaşmasını amaçlıyor.

BaFin, bu yükümlülüğün finansal sonuçların piyasa beklentilerinden önemli ölçüde sapması durumunda da geçerli olduğunu vurguladı.

Piyasa Bozucu Eylemler Yönetmeliği kapsamında uygulanan yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde şirketlere 2,5 milyon avroya veya cirolarının yüzde 2'sine kadar para cezası verilebiliyor.

VOLKSWAGEN'İN CEZASI 1 EKİM'DE KESİLDİ

BaFin, Volkswagen'e uygulanan para cezasının 1 Ekim'de verildiğini açıkladı. Şirketin karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Haberin yayımlandığı cuma sabahı itibarıyla Volkswagen'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

2023'TEKİ İYİMSER BEKLENTİ HİSSELERİ YÜZDE 10'DAN FAZLA YÜKSELTMİŞTİ

Volkswagen, 3 Mart 2023'te işlem saatleri sırasında 2023 yılına ilişkin iyimser beklentilerini açıklamıştı. Açıklamanın ardından şirketin DAX endeksinde işlem gören hisseleri aynı gün yüzde 10'dan fazla yükselmişti.

Alman düzenleyici kurumunun değerlendirmesi, finansal beklentilerin piyasa üzerindeki etkisi ve bu tür bilgilerin hangi yöntemle kamuoyuna duyurulması gerektiği üzerinde yoğunlaştı.

88 YILLIK OTOMOTİV DEVİ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Yaklaşık 88 yıllık geçmişe sahip Alman otomotiv devi Volkswagen, finansal ve operasyonel sorunlarla gündemde.

Avrupa'nın en büyük ve en önemli otomotiv üreticilerinden olan VW'nin Almanya'da artan enerji maliyetleri ve küresel pazarda artan Çin gücü nedeniyle kapsamlı yeniden yapılanma sürecine girdiği ve bu kapsamda şirketin daha da küçültüleceği belirtiliyor.

Son 5 yıllık sürece baktığımızda Volkswagen hissesinde yüzde 66'lık değer kaybı yaşandığı görülüyor. Şirketin piyasa değeri 40 milyar euro seviyesinin altına düştü.

Şirketin satışları ise 2026 yılının 2. çeyreğinde yüzde 9 düştü. Bu da yeniden yapılanmayı zorunlu hale getirdi. Yapılan planlamaya göre model sayısında ciddi düşüş olacak. Sadece çok satan ve gelecek vadeden modeller üretilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör