Zorunlu Afet Sigortası’nda son düzlük

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, finansal dayanıklılık ve piyasa disiplini kapsamında son 1 yılda önemli adımlar atıldığını söyledi. Tüm süreçlerin faaliyet izniyle başlaması sebebiyle ilk olarak sektöre giriş sermayesinin 8 kata yakın artırılarak yatırım bankaları seviyesine çıkarıldığını belirten Menteş, riskli branşlarda mali güçle uyumlu üretim sınırlamaları getirildiğini ifade etti.

FİYAT ARTACAK

Menteş, ZAS'ta deprem teminatına ek olarak, yanardağ püskürmesi, sel, taşkın, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını da kapsama alınacağını ifade etti. Türkiye genelinde 74 bin 315 bölge deprem için 7 risk grubuna, bu bölgelerin sel ve heyelan için de 5 risk grubuna ayrıldığını belirten Menteş, bu süreçte, her afet türü için özgün katsayıların belirlendiğini, bu katsayıların prim hesaplamalarında temel bir unsur olarak kullanılacağını dile getirdi. SEDDK Başkanı, "ZAS kapsamındaki yeni afet türlerinin dahil edilmesiyle birlikte primlerde bir miktar artış öngörülmekle birlikte, temel hedefimiz, toplumun geniş kesimlerine ulaşarak güvence sağlamak ve primlerin ödenebilir seviyelerde tutulmasıdır" dedi. TES'in çok güçlü bir tahsilat ve altyapı sistemine sahip olması, çalışan ve işverenler tarafından doğru anlaşılması, hukuki ihtilaf ve mağduriyetlere izin verilmemesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Menteş, model tasarımında takip ve tahsilat işlemleri ile birikimlerin değerlendirileceği emeklilik yatırım fonlarının "çalışanların tüm hayat döngüsünü" dikkate alacak şekilde kurgulanmasına öncelik verdiklerini dile getirdi. SEDDK Başkanı Menteş, "Yasalaşma süreci ile beraber operasyonel altyapının hazırlanması ve işverenler ile çalışanların bilgilendirilmesi düşünüldüğünde Kanunun yayımı tarihini müteakip asgari bir yıllık zaman dilimi sonunda yürürlüğe girebileceği öngörülmektedir" dedi.