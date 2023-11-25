Zorunlu kış lastiği 1 Aralık’ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayıp 4 ay süreceğini belirterek, kış lastiği takmamanın cezasının 2 bin 568 TL olduğunu ifade etti. Sürücüleri uyaran Bakan Uraloğlu, "Kış şartlarına uygun olmayan ve kış lastiksiz araçlarla lütfen yola çıkmayalım. Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olalım. Araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatlarını kati suretle bulunduralım. Yolda mahsur kalan araç sahibi iseniz, bulunduğunuz şeridi değiştirmeyelim" dedi.