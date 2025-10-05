Zorunlu kış lastiği uygulaması 5 aya çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının süresini 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellediklerini belirterek, "Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak" ifadesini kullandı. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ilgili bilgi verdi. Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çekti.