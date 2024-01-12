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Giriş Tarihi: 12.1.2024 13:52

Zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi

Trafik sigortası baz primlerine ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu karar aldı. SEDDK açıklamasına göre Şubat'ta da yüzde 10 artış olacak.

AA
Zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin Şubat 2024 için de yüzde 10 artırılmasına karar verdi.

SEDDK açıklamasına göre, zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi.

Genelgeye göre, 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler, 2024 yılı Şubat ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.

1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren genelge hükümleri, SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek.

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Zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi
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